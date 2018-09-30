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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan ÇETİN/BODRUM (Muğla), (DHA)
30.09.2018 - 10:38, Son Güncelleme:

Uyarılar tedirgin etti, sokaklar boş kaldı... Belediyeden bu anons yapıldı

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Uyarılar tedirgin etti, sokaklar boş kaldı... Belediyeden bu anons yapıldı

TURİZMİN ve eğlencenin gözde merkezlerinden Bodrum'da fırtına uyarısı nedeniyle tatilciler, tatillerini yarıda kesip evlerine döndü. Sabaha kadar eğlencenin kesilmediği Bodrum sokakları boş kaldı. Restoranlar ve eğlence mekanları sahipleri de işyerlerini erken kapattı. Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, fırtınanın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı.

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  • Bodrum’un gece hayatına ’fırtına’ darbesi
  • Bodrum’un gece hayatına ’fırtına’ darbesi
  • Bodrum’un gece hayatına ’fırtına’ darbesi
  • Bodrum’un gece hayatına ’fırtına’ darbesi
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Meteoroloji'nin günler öncesinden yaptığı fırtına uyarısı nedeniyle, Bodrum'da tatilciler, tatillerini erken bitirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmede kasırganın Ege kıyılarını etkilemeyeceği, ancak etkisini yitirerek rüzgar ve yağmur şeklinde görüleceğini açıklamasıyla herkes rahat bir nefes aldı. Bodrum Belediyesi de akşam saatlerinde ilçe genelinde hoparlörden, fırtınanın Bodrum'u etkilemeyeceği, normal hayata dönülmesi şeklinde anons yaptırdı.

Ancak belediyenin açıklamasına karşın Bodrum'da dün gece eğlence hayatı durdu. Özellikle Marina bölgesindeki cadde ve sokaklar boşaldı, restoranlar ve eğlence mekanlarının sahipleri de müşteri olmayınca işyerlerini erken kapattı.

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Bir restoranda garsonluk yapan Erkut Sarıoğlu, turistlerin fırtınadan endişelendiğini belirterek, "Normalde bu cadde kalabalık olurdu. Gündüz kabalıktı, ancak akşam tatilciler fırtına endişesi nedeniyle çekindi, tedbirini alıp, tatilini erken bitirdi. Tatilciler, sahil kenarını boşattı. Restoranların hepsi boş. Bodrumu erken terk edenler çok fazla" dedi.

Marina'da esnaf olan Aydın Zengin, yağmur, fırtına ve sel diye tatilcilerin korktuğunu ifade ederek, "Bodrum'un erken boşalmasında fırtınanın etkisi var. Birkaç müşterim fırtına nedeniyle uçak tarihlerini bile erkene aldırdı. Kasırga gelecek diye korttular" diye konuştu.

Yön değiştirdi
Yön değiştirdi

Marinada taksicilik yapan Emre Çakır ise sokak ve caddelerin boş olduğunu belirtip, "Fırtına gelecek haberleriyle yerli ve yabancı turistler etkilendi. Sokaklar ve caddeler bomboş. Fırtınanın Bodrum'u etkileyeceği uyarısı yapıldığı için sokaklarda kimse yok. Taksiciler olarak biz de etkilendik" dedi.


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