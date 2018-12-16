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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.12.2018 - 19:00, Son Güncelleme:

Uyarı üstüne uyarı! Yola kayalar düştü, 2 doktor mahsur kaldı...

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Antalya ve Muğla'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkileyeme devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya merkez ve batı ilçeleri için daha önce kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını anımsattı.

Yağışların son 18 saatte etkili olduğunu belirten Öztürk, "Antalya'nın Kemer Ovacık Mevkisi'ne metrekareye 450, Döşemealtı ilçesine 128, Antalya merkeze 69 kilogram yağış düştü." dedi.

Antalya'nın batı ilçelerindeki yağışın gece yarısından itibaren etkisini azaltacağını dile getiren Öztürk, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar ise Antalya merkez ve Aksu, Serik, Manavgat gibi doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Uyarı üstüne uyarı Yola kayalar düştü, 2 doktor mahsur kaldı...

MUĞLA'DA EN FAZLA YAĞIŞ ULA'YA DÜŞTÜ

Öztürk, Muğla'da da etkili yağışın devam ettiğini bildirdi. Son 18 saatte Ula ilçesinde metrekareye 138, Marmaris ilçesinde 105, Muğla merkezde 58 ve Yatağan'da 52 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, Muğla'da da yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.

Davut Öztürk, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi. 

Uyarı üstüne uyarı Yola kayalar düştü, 2 doktor mahsur kaldı...


RESTORANI SU BASTI, YOLA KAYALAR DÜŞTÜ

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, bugün de etkili olurken, Kesmeboğazı mevkisindeki derenin taşması sonucu restoranı su bastı. Kemer- Gedelme yolu ise yamaçtan düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iş makineleriyle çalışma yaparak, açtı.

Sağanak nedeniyle Ağva Deresi dolarken, akan suyun şiddeti, Kesmeboğazı mevkisinde ve Kiriş’teki Ağva Deresi’nin denizle buluştuğu noktada daha fazla hissedildi. Bölge sakinleri, Kesmeboğazı ve Kiriş’e araçlarıyla gelerek, fotoğraf ile video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Öte yandan Ağva Deresi, 2003 yılında tamamen dolmuş ve şiddetli yağmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaşanmıştı.

Uyarı üstüne uyarı Yola kayalar düştü, 2 doktor mahsur kaldı...


2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDI

Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi’ndeki dağlıkta, 2 doktorun, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı’nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE görevlilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Doktorlar ile telefonla bağlantı kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı. Timur, "Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde" dedi.

Uyarı üstüne uyarı Yola kayalar düştü, 2 doktor mahsur kaldı...


BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

BODRUM’da, etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede, alçak kesilerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.

Bodrum’da, bugün saat 16.00 sıralarında bastıran ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez, Ortakent, Konacık ve Yalıkacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerdern inen sel suları cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi’ndeki Köyiçi Deresi taştı. Taşkın suları nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suları tahliye çalışmalarına başladı.

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