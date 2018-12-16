Uyarı üstüne uyarı! Yola kayalar düştü, 2 doktor mahsur kaldı...
Antalya ve Muğla'da sabah saatlerinde başlayan yağışlar hayatı olumsuz etkileyeme devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nden bir uyarı daha geldi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, Antalya merkez ve batı ilçeleri için daha önce kuvvetli yağış uyarısında bulunduklarını anımsattı.
Yağışların son 18 saatte etkili olduğunu belirten Öztürk, "Antalya'nın Kemer Ovacık Mevkisi'ne metrekareye 450, Döşemealtı ilçesine 128, Antalya merkeze 69 kilogram yağış düştü." dedi.
Antalya'nın batı ilçelerindeki yağışın gece yarısından itibaren etkisini azaltacağını dile getiren Öztürk, bu geceden itibaren yarın akşam saatlerine kadar ise Antalya merkez ve Aksu, Serik, Manavgat gibi doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
MUĞLA'DA EN FAZLA YAĞIŞ ULA'YA DÜŞTÜ
Öztürk, Muğla'da da etkili yağışın devam ettiğini bildirdi. Son 18 saatte Ula ilçesinde metrekareye 138, Marmaris ilçesinde 105, Muğla merkezde 58 ve Yatağan'da 52 kilogram yağış düştüğünü aktaran Öztürk, Muğla'da da yağışların gece yarısına kadar etkisini sürdüreceğini belirtti.
Davut Öztürk, kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.
RESTORANI SU BASTI, YOLA KAYALAR DÜŞTÜ
Antalya’nın Kemer ilçesinde dün başlayan şiddetli yağmur ve rüzgar, bugün de etkili olurken, Kesmeboğazı mevkisindeki derenin taşması sonucu restoranı su bastı. Kemer- Gedelme yolu ise yamaçtan düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri, yolu iş makineleriyle çalışma yaparak, açtı.
Sağanak nedeniyle Ağva Deresi dolarken, akan suyun şiddeti, Kesmeboğazı mevkisinde ve Kiriş’teki Ağva Deresi’nin denizle buluştuğu noktada daha fazla hissedildi. Bölge sakinleri, Kesmeboğazı ve Kiriş’e araçlarıyla gelerek, fotoğraf ile video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Öte yandan Ağva Deresi, 2003 yılında tamamen dolmuş ve şiddetli yağmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaşanmıştı.
2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDI
Antalya’nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi’ndeki dağlıkta, 2 doktorun, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı’nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE görevlilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Doktorlar ile telefonla bağlantı kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı. Timur, "Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde" dedi.
BODRUM'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
BODRUM’da, etkili olan sağanak, sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede, alçak kesilerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı.
Bodrum’da, bugün saat 16.00 sıralarında bastıran ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağanak, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez, Ortakent, Konacık ve Yalıkacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerdern inen sel suları cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi’ndeki Köyiçi Deresi taştı. Taşkın suları nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suları tahliye çalışmalarına başladı.
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