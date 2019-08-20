Üvey torun dehşeti! Ninesini boğazından bıçakladı, dedesini yaraladı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir kişi, ninesini boğazından bıçaklayarak öldürürken, dedesini de ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Gönen Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi 50 numaralı eve gelen F.S. (32) isimli şahıs, bilinmeyen bir sebeple üvey dedesi Fidan Kangal’ı (81) sırtından bıçaklayıp ninesi Bedriye Kangal’ın (80) ise bıçakla boğazını kesti.
Bedriye Kangal olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı Fidan Kangal ise Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
YAKALANDI
80 yaşındaki ninesi Bedriye Kangal’ı bıçaklayarak öldüren ve dedesi Fidan Kangal’ı sırtından ağır yaralayıp kaçan F.S. (32) isimli şahıs Gönen Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
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