Üvey kızını tacizden yargılanan babanın hapis cezası 9 yıl 4 aya düşürüldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜvey kızını tacizden yargılanan babanın hapis cezası 9 yıl 4 aya düşürüldü
GeriGündem Üvey kızını tacizden yargılanan babanın hapis cezası 9 yıl 4 aya düşürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
25.11.2019 - 22:05, Son Güncelleme:

Üvey kızını tacizden yargılanan babanın hapis cezası 9 yıl 4 aya düşürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üvey kızını tacizden yargılanan babanın hapis cezası 9 yıl 4 aya düşürüldü

ÜVEY kızını tacizden yargılanan ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan babanın hapis cezası bugün İstinaf Mahkemesi’nde görülen duruşmada, 9 yıl 4 ay 15 güne indirildi. Mahkeme suçun, çocuğun cinsel istismarı değil, çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı olduğuna karar verdi. İyi hal indirimi uygulanmadı ancak ceza 15 yıldan 9 yıl 4 ay 15 güne çevrildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

İstanbul'da yaşayan H. G. (32) 2013 yılında ikinci evliliğini yaptı. Olay sırasında 7 yaşında olan M.B., üvey babası O. G’nin kendisini 5 yıl boyunca taciz ettiğini annesine anlattı. Anne H.G. ve M.B.nin öz babası K. B.nin şikayeti üzerine, şüpheli O.G. hakkında dava açıldı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada, üvey baba O. G.ye 15 yıl hapis cezası verildi. M.B.nin avukatı cezanın alt sınırdan verilmesi nedeniyle karara itiraz etti. İstinaf Mahkemesi de dosyanın görülmesi için hazırladığı tensip zaptında sanığın tutuklu kaldığı süreyi ve suç vasfının değişme ihtimalini göz önüne alarak, O.G.nin tahliyesine karar verdi. İstinaf Mahkemesi duruşmada mağdur M.B.nin dinlenmesine karar vererek, duruşmayı görülmek üzere bugüne ertelemişti.

İstinaf 25. Ceza Dairesi tarafından bugün görülen duruşmaya şikayetçi olarak M.B.nin annesi H. G. ve babası K. B. katılırken, psikolojisi bozulacağı gerekçesiyle mağdur M.B. ailesi tarafından getirilmedi. Duruşmaya katılanlar arasında şüpheli olarak yargılanan O. G. ve taraf avukatları hazır bulundu. Kimlik tespitinin yapılmasının ardından başlayan duruşma M.B.nin avukatı Aydın Egemenin, mağdur çocuğun daha önceki ifadelerini okumasıyla devam etti. Avukat Egemen, sanığın tutuklanması talebinde bulundu. O.G.nin avukatı ise söz konusu olayda bunların kanıtı olmadığını ve olayı çocuktan başka kimsenin anlatmadığını iddia ederek müvekkilinin beraatini ve M.B.nin ifade vermesini talep etti.

İstinaf Mahkemesi Heyeti, çocuğun psikolojisinin kötü yönde etkileneceği ve M.B.nin daha öncesinde de ifade verdiğine değinerek, M.B.nin dinlenmesine gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme suçun, çocuğun cinsel istismarı değil, çocuğun sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel istismarı olduğuna karar verdi. İyi hal indirimi uygulanmadı, ceza 15 yıldan 9 yıl 4 ay 15 güne çevrildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Duruşmadan sonra basın açıklaması yapan Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) İstanbul Dava ve Saha Koordinatörü Sevgi Bakırlı, Çocuk Özel Yetkili Mahkemeleri kurulana kadar mücadele edeceklerini aktararak, Üzgünüz, sanığın cezası 9 yıla indirildi. Biz bunun daha da artacağını düşünüyorduk. Her şeye rağmen, biz adalete inanıyoruz. Herkesi adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz.

Basın açıklamasında konuşan Avukat Aydın Egemen ise İstanbul 25. İstinaf Ceza Mahkemesi şu an 12 yaşında olan üvey kız çocuğuna 4 yıl boyunca sistematik bir şekilde cinsel istismara maruz kalmasını aralıkla yapıldığı nedeniyle sarkıntılık olarak kabul etmiştir. Bugün metrobüste, metroda sarkıntılık kurbanı kadınlarımızla aynı suç olarak değerlendirmiştir. Cinsel istismarı yapan sanık, 20 yıl ceza yerine 9 yıl 4 ay 15 gün ceza ile ödüllendirilmiştir. Sanığın tutuksuz serbest bırakılması da ayrıca vicdanları sızlatmıştır. Karar Yargıtayca temyiz edilecektir dedi.

Kararın ardından M.B.nin annesi H. G.nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle