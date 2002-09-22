Üvey kızına tecavüz eden travesti baba 3 yıla mahkum oldu
S.Ö. ülkesinde, adını vermek istemediği bir gençle evlendi. S.Ö'nün bu evlilikten kızı oldu. Çift geçimsizlik nedeniyle 16 yıl önce ayrıldı.
S.Ö, daha sonra ailesinin baskısıyla Lübnan Ordusu'nda paralı asker olan ve Türk vatandaşlığına geçtikten sonra M.Ö adını alan gençle evlendi. Bu evlilikten de 4 kız çocuğu oldu. Çift Lübnan'daki iç huzursuzluk nedeniyle eşi ve çocuklarıyla birlikte 3 yıl önce Türkiye'ye sığındı ve Türk vatandaşı olup Samsun'a yerleşti.
S.Ö, bir akşam üzeri eve geldiğinde eşini başka erkeklerle ilişki kurarken yakalayınca şok olduğunu anlattı. Eşinin travesti olduğunu öğrendikten sonra aralarının açıldığını ancak, yuvasını dağıtmadığını söyleyen S.Ö, ilk eşinden olan 16 yaşındaki kızının denize atlayarak intihar girişiminde bulunmasıyla sorun yaşadı. Geçen yıl meydana gelen ve ölümden dönen G.Ö, annesine üvey babasının 1 yıl boyunca korkutarak kendisine tecavüz ettiğini, erkek arkadaşlarına satmaya başladığını ve ilişki kurduğu sırada fotoğraflarını çektiğini anlattı. Bunun üzerine S.Ö, durumu polise bildirerek eşinden şikayetçi oldu.
ÇOCUKLARI KAÇIRDI
13 ay tutuklu kalan M.Ö, kanıt yetersizliğinden beraat ederek geçen yıl cezaevinden çıktı ve S.Ö'den olan 13, 11, 9, ve 6 yaşlarındaki çocukları kaçırarak kayıplara karıştı. Eşinin çocuklarını alıp kaçmasına dayanamayan S.Ö kararın bozulması için Yargıtay'a itiraz etti. Yargıtay, M.Ö'nün yeniden yargılanması için dosyayı Samsun 1. Ağır Ceza'ya gönderdi. Burada yeniden görülen davada M.Ö'ye gıyabında ‘Küçük yaşta kızı alıkoymak ve tecavüz etmek’’ suçundan 3 yıl ağır hapis cezası verildi.
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