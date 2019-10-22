Üvey kardeşini berber koltuğunda vurmuştu! Yakalandı
İzmir'in Karabağlar ilçesinde üvey kardeşi Ali Ekber Aslan'ı (40) berberde tıraş olurken pompalı tüfekle vurarak yaralayan Yüksel Kerim Sargın, polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı. Aslan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 12.30 sıralarında Eskiizmir Caddesi'nde bulunan berberde meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre dün tartıştıktan sonra ayrıldı. Sargın, tartışma sonrası Aslan'ın tıraş olduğu berbere gitti. Sargın, pompalı tüfekle Aslan'a 2 el ateş etti.
Vücuduna ve bacağına saçmaların isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı. Sargın ise dükkandan kaçtı. Olay yerine ise ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri ağır yaralı olduğunu belirlediği Aslan'ı ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aslan, hastanede hayatını kaybetti.
Polis, olay sonrası taksiyle kaçtığı belirlenen Sargın'ın yakalanması için çalışma başlattı.
KAÇMA ANI KAMERADA
Öte yandan Yüksel Kerim Sargın'ın üvey kardeşini pompalı tüfekle vurduktan sonra kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde berbere tüfekle gelip ateş açan Sargın'ın olay yerinden uzaklaştığı ve çevredekilerin de panikle sağa sola kaçıştığı anlar yer aldı. Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, taksiye binerek olay yerinden kaçan Sargın'ın, Karabağlar'da saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, Sargın'ı yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorgulanan Yüksel Kerim Sargın'ın adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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