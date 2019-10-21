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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tolga TAHÇI/ İZMİR (DHA)
21.10.2019 - 16:11, Son Güncelleme:

Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu

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Üvey kardeşini berber koltuğunda vurdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde Ali Ekber Aslan (40), tıraş olduğu sırada elinde pompalı tüfekle berber dükkanına gelen üvey kardeşi Yüksel Kerim Sargın tarafından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında bir berber dükkanında meydana geldi. Üvey kardeş oldukları öğrenilen Yüksel Kerim Sargın ve Ali Ekber Aslan, iddiaya göre dün tartışma yaşayıp ayrıldı.

Sargın, bugün elinde pompalı tüfekle üvey kardeşi Aslan'ın tıraş olduğu berber dükkanına gelip iki el ateş etti. Saçmaların vücuduna ve bacağına isabet ettiği Aslan, kanlar içinde yere yığıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Aslan'ın durumunun ağır olduğu belirlendi.

Müdahalenin ardından Ali Ekber Aslan, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üvey kardeşini pompalı tüfekle vuran ve olayın ardından otomobile binerek kaçan Yüksel Kerim Sargın'ı yakalamak için ekipler geniş çaplı soruşturma başlattı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Yüksel Kerim Sargın'ın üvey kardeşini pompalı tüfekle vurduğu sırada berber dükkanında can pazarı yaşandı. Tıraş olan müşteriler ile çalışanların kendilerini korkuyla dışarıya atmaları çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kargın'ın elinde pompalı tüfekle berber dükkanına girip, üvey kardeşini vurduktan sonra kapının önündeki araca binerek, kaçması da saniye saniye görüntülendi.

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