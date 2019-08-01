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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/DHA
01.08.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Şerife'nin davasında tanıktan şok sözler!

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Şerife'nin davasında tanıktan şok sözler!

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 13-14 yaşlarındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı (52) bıçaklayarak öldüren Şerife A.'nın (32) yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Sevim K., Yaşar Kanık'ın Şerife A.'nın kızına küçük yaşta cinsel istismarda bulunduğunu, "Hele bir büyüsün o zaman göreceksiniz, bunu ben ne yapacağım" dediğini iddia etti.

Geçen yıl 15 Ekim tarihinde Gölcük'te meydana gelen olayda, Şerife A., 13-14 yaşlarında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia ettiği üvey babası Yaşar Kanık'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Yaşar Kanık, yaşamını yitirdi. Tutuklanan Şerife A.'nın 'Kasten adam öldürme' suçlamasıyla yargılanmasına bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Şerife A. görüntülü sistem ile katılırken, 15 yaşındaki kızı A.A. ve akrabaları Sevim K. tanık olarak dinlendi.

Şerife A.'nın kızı A.A., "Dedem Yaşar Kanık’ın evine gittim. 2 gün orada kaldım. Annem beni arayarak çağırdı. Ben biraz daha kalmak istedim. Annem ve dedem telefonda tartıştılar. Daha sora ben dedemle yemek yedim, dedemin söylemesi üzerine eve gittim. Evdeyken dedem annemi aradı, dedemin anneme ne dediğini duydum. 'Sana yaptıklarını çocuklarına da yapacağım' dediğini duydum. Sonrasında annem çok sinirlendi. Aradan belli bir süre geçtikten sonra annem beni arayarak dedemi öldürdüğünü söyledi. Ağlayarak eve gittim. Dedemin bana karşı cinsel içerikli eylemleri olmadı. Dedemin anneme karşı cinsel içerikli eylemleri olduğunu teyzemden ve annemden duydum" dedi.

Sevim K. ise "Bir dönem Yaşar Kanık'ın sanığın kızı A. hakkında, 'Hele bir büyüsün o zaman göreceksiniz, bunu ben ne yapacağım' diye sözler söylediğini bizzat duydum. Defalarca bizim de aracı olmamıza rağmen maktul, sanığın kızı A.'yı annesine vermedi. Gerek ben gerek ortak komşularımız maktulün sanığın kızına karşı cinsel içerikli eylemlerini gözlerimizle gördük. Hatırladığım kadarıyla 2002 senesinde maktulün yaşadığı eve gittiğimde o dönem küçük çocuk olan sanığın maktul ile birlikte aynı yatakta yattığını gördüm. Bu duruma tepki gösterdim. Maktul Yaşar, 'şakalaşıyoruz' diyerek konuyu geçiştirdi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanık Şerife A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 22 Ekim tarihine erteledi.

 

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