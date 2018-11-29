Üvey babası öldüresiye dövmüştü! Esma'nın babasından şok iddialar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜvey babası öldüresiye dövmüştü! Esma'nın babasından şok iddialar
GeriGündem Üvey babası öldüresiye dövmüştü! Esma'nın babasından şok iddialar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz GÜVENER/DHA
29.11.2018 - 14:50, Son Güncelleme:

Üvey babası öldüresiye dövmüştü! Esma'nın babasından şok iddialar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üvey babası öldüresiye dövmüştü! Esma'nın babasından şok iddialar

SAKARYA’nın Geyve ilçesinde, üvey babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel K., 6 gündür yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor. Esma’nın öz babası Halit K., kızının 10 gün boyunca darbedildiğini, hastaneye götürülüp, eve geri getirildiğini iddia etti.

Sakarya’nın Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi’nde 2 yaşındaki Esma Asel K. 6 gün önce feci şekilde dövülmüş olarak hastaneye getirildi. Minik kız, yoğun bakımda tedavi altına alınırken, Esma’yı dövdüğü öne sürülen üvey baba Emre Salpat (29) ile anne F.S. (28), gözaltına alındı. Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği, ikili adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geyve Başsavcılığı’nın itirazı üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, üvey baba hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. İkinci kez gözaltına alınan üvey baba, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ELİ VE KOLUNDA KIRIK, KAFATASINDA ÇATLAK VAR

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hazırlanan raporda, Esma’nın 6 yerinde darp izi olduğu, el bileği ile kolunda kırık bulunduğu, kafatasının ise çatladığı belirtildi. Halen yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veren minik Esma’nın babası Halit K., "6-7 yerinde darbe var. Sol ayağı çatlak, eli çatlak kafatası çatlak durumu ciddi. Doktorun dediği bundan önceler de varmış. Bu çocuğa nasıl bir şiddet, ben böyle bir şey görmedim. Çocuğumun şiddete mağruz kaldığını doktordan öğrendim. İlk götürdüklerinde ölü olarak gidiyor. Canlandırıyorlar, şu anda durumu kritik. Hayatla yaşam arasında mücadele ediyor. Bunları yapan da susan da göz yuman da cezasını çekecek. Çocuğumu hep almak istiyordum ama vermiyorlardı bana. Bakılmadığını biliyordum. Bunları bildiğim için ’hep bana verin’ dedim’, vermediler" dedi.

Üvey babası öldüresiye dövmüştü Esmanın babasından şok iddialar



MİNİK ESMA'YI ÖLDÜRESİYE DÖVEN ÜVEY BABA EMRE SALPAT

Üvey babası öldüresiye dövmüştü Esmanın babasından şok iddialar



Çocuğun 10 gün boyunca darp edilip kendisinden habersiz şekilde hastaneye götürüldüğünü iddia eden baba Halit K., "10 gün boyunca darp edilmiş çocuğum, hastanelere götürüp getirilmiş. Benim hiç haberim olmadı. Almaya gittiğimde kızımın ayağında çatlak ile çeşitli yerlerini morarmış gördüm. Üvey baba tutuklandı. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletimize milletimize güveniyorum" diye konuştu.

Sakarya Barosu ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğü’nün müdahil olduğu soruşturma sürdürülürken, Esma’ya uygulnan şiddetin detayları yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Kutuptaki balinalar kadar açlıktan ölen çocukları düşünmüyorlar

Ankara'da dehşet dakikaları... Dövdü, tehdit etti, vurdu, rehin aldı!

İttifak taktikleri

‘İttifak diye bir konu gündemimizde yok’