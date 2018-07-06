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    Üvey babalarının suda çırpındığını gören iki kız kardeş kurtarmak istedi, hepsi kayboldu

    Hüseyin BOZOK/ALTINÖZÜ (Hatay) (DHA)
    06.07.2018 - 07:30 | Son Güncelleme:

    HATAY'ın Altınözü ilçesinde göle girdikten kısa süre sonra çırpınmaya başlayan Mustafa Korkmaz (49) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan üvey kızları Safiye Aslan (15) ve Emine Aslan (12) kayboldu.

    Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yarseli Mahallesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. İddiaya göre yanına üvey kızlarını da alan Mustafa Korkmaz, fasulye ekmek için göl kenarındaki tarlasına gitti. Tarladaki işini bitirip serinlemek için göle giren Korkmaz, bir süre sonra çırpınmaya başladı.

    Üvey babalarının suda çırpındığını gören iki kız kardeş kurtarmak istedi, hepsi kaybolduÜvey babalarının suda çırpındığını gören Safiye ve Emine Aslan kardeşler, Korkmaz’ı kurtarmak için göle girdi. Çevredeki vatandaşlar, baba ve kızlarının sudan çıkmadığını görünce durumu polise bildirdi.

    Üvey babalarının suda çırpındığını gören iki kız kardeş kurtarmak istedi, hepsi kaybolduGölün çevresinde arama yapan ekipler, baba ve üvey kızlarına rastlamayınca sualtı ekibi istendi. Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden sevk edilen ekip, gölde yaklaşık 2 saat arama yaptı.

    Üvey babalarının suda çırpındığını gören iki kız kardeş kurtarmak istedi, hepsi kaybolduGöl suyunun bulanık olması ve havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi. 

    Üvey babalarının suda çırpındığını gören iki kız kardeş kurtarmak istedi, hepsi kayboldu
    Mustafa Korkmaz

    Etiketler: Hatay , Safiye Aslan , son dakika , haberler
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