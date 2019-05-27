Üvey baba dayağı öldürdü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÜvey baba dayağı öldürdü
GeriGündem Üvey baba dayağı öldürdü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Davut CAN/İZMİR (DHA) - AA
27.05.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

Üvey baba dayağı öldürdü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Üvey baba dayağı öldürdü

İzmir'in Konak ilçesinde vücudunda ve yüzünde morluklar bulunan Abdülkadir Doğan (3) hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak küçük çocuğu dövdüğü iddia edilen üvey babası Bilal T. gözaltına alındı. Üvey baba suçunu itiraf etti. Bilal T. polise verdiği ilk ifadede Abdülkadir Doğan'ı darbetmediğini, evden sokağa çıktığında motosiklet çarptığını iddia etmişti.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Tepecik semtinde meydana geldi. İşsiz olduğu öğrenilen Bilal T., eşi Ayşe T. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bilal T. eşini dövdü. Ayşe T.'nin polise verdiği ifadeye göre, Bilal T. darp sırasında arka odada bulunan ve o anda ağlamaya başlayan Ayşe T.'nin önceki evliliğinden olan oğlu Abdülkadir Doğan'ın yanına gidip darbetmeye başladı. Bu sırada yardım istemek için yakınlarda oturan kayınvalidesinin evine kaçan Ayşe T., onlarla birlikte geri geldiğinde minik Abdülkadir Doğan'ı hareketsiz yatarken gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ı ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Kalbinin durduğu belirlenen Doğan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Abdülkadir Doğan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Doğan'ın vücudunda ve yüzünün çeşitli yerlerinde morluklar olduğu belirlendi.

ÖNCE 'MOTOSİKLET ÇARPTI' DEDİ, DÖVDÜĞÜNÜ İNKAR ETTİ

Bilal T., olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Bilal T.'nin polise verdiği ilk ifadede Ayşe T.'nin evden çıktıktan sonra kapıyı açık bıraktığını, Abdülkadir Doğan'ın da bu kapıdan sokağa çıktığını ve bu sırada motosikletin çarptığını iddia ettiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İTİRAF ETTİ

Küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanılmayınca şüpheli üvey baba suçunu itiraf etti.

Otopsi işlemi tamamlanan çocuğun cenazesi Basmane Çorakkapı Camisi'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Tırazlı Mezarlığı'na defnedildi.

Anne Ayşe T, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü.

Eşinin önce kendini sonra ise oğlunu dövdüğünü belirten Ayşe T, "Bebeğimi alarak kayınvalidemden yardım istemek için ayrıldım. Bana oğlumun motosiklet kazası geçirdiğini söyledi. Çocuğum kollarımda can verdi. Oğlumun ölümüne neden olan eşimden şikayetçiyim." diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Kızının cansız bedenini görünce dayanamadı
İşte Türkiye'nin ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi...
İstanbul'daki operasyonda şaşırtan fotoğraf
Mersin'de ilginç görüntü! Nedeni ortaya çıktı