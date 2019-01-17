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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
17.01.2019 - 14:45, Son Güncelleme:

'Utanıyorum, binlerce kez özür diliyorum'

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'Utanıyorum, binlerce kez özür diliyorum'

ANTALYA'da lise öğrencisi Duygu K.'yı kurusıkı tabancayla tehdit edip, cep telefonunu gasp eden kuaför Kemal Pelit (22), 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pelit son sözünde, "Böyle bir suçlamayla karşınızda olduğum için utanıyorum. Binlerce kez özür diliyorum" dedi.

Aksu ilçesinde kuaförlük yapan Kemal Pelit, geçtiğimiz Kasım ayında özel bir lisede öğrenci olan Duygu K.'yı, uzun süre motosikletiyle takip etti. Duygu K.'yı bir dere yatağında sıkıştırdı. Liseliyi tabancayla tehdit ederek, cep telefonunu gasbetti. Pelit, motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Duygu K.'nın şikayeti üzerine olay yeri ile çevresindeki 100 güvenlik kamerasına ait görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin Kemal Pelit olduğunu tespit etti. Yakalanan Pelit'in üzerinde Duygu K.'ya ait cep telefonu ile olayda kullandığı tespit edilen kurusıkı tabanca, tabancaya ait mermi ve 5 gram esrar maddesi bulundu.

Polisteki ifadesinde, yeni nişanlandığını, 25 bin TL borcu olduğunu, bu nedenle suçu işlediğini anlatan Kemal Pelit, telefonu satmaya çalıştığını, ekranı kırık olduğu için 200 TL teklif edildiğini, bu nedenle satmaktan vazgeçtiğini söyledi. Kemal Pelit, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kemal Pelit ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatı olayın gasp olarak değerlendirilmemesi gerektiğini, olsa olsa hırsızlık olabileceğini belirterek, müvekkilinin tutuklu kaldığı sürenin göz önüne alınarak tahliye edilmesini istedi.

'UTANIYORUM, BİNLERCE KEZ ÖZÜR DİLERİM'

Son sözü sorulan Kemal Pelit ise olayı kullandığı esrar maddesinin etkisi altında yaptığını öne sürerek, "Bilerek ve isteyerek hareket etmedim. Yağma kastım yoktu. Yağma yapacak kişilikte bir insan değilim. İşim gücüm var. Berberim. Esrar maddesinin çıkardığı ruh haliyle yaptım. Böyle bir suçlama ile karşınızda olduğum için utanıyorum. Bir daha böyle bir suçtan karşınıza çıkmayacağıma söz veriyoruz. Binlerce kez özür diliyorum. Pişmanım. Aileme bakmakla yükümlüyüm. Beraatımı istiyorum" dedi.

Mahkeme, önce sanığı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Pelit'in mağdura 5 bin TL vererek zararını karşıladığını dikkate alarak, cezayı yarı oranında indirdi ve 6 yıla düşürdü. İyi hal indirimi de yapan mahkeme cezayı 5 yıla çevirdi.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu ? (17.01.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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