Utanç ‘Liste’sine ikinci saldırı
Güncel sanatçı Banu Cennetoğlu’nun Liverpool Bienali’nde sergilenen ‘The List’ (Liste) eseri ikinci kez saldırıya uğradı.
12 Temmuz’da Liverpool’daki Great George Street üzerinde yer alan 280 metrelik bir duvara yerleştirilen eserin üzerinde şimdiye kadar Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden 34 bin 361 kişinin isim listesi yer alıyor. Daha önce 28 Temmuz’da kimliği belirsiz kişilerce kaldırılan eser yeniden hazırlanarak caddeye yerleştirilmişti. Ancak eser, 12 Ağustos’ta yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak saldırıya uğradı.
İngiliz basınına konuşan Cennetoğlu, eserin ilk sergilenmeye başladığından bu yana sistematik şiddete uğradığını ifade etti. Eseri bu haliyle bırakmaya karar verdiklerini ifade eden Cennetoğlu, saldırının, insanlara uygulanan şiddetin bir tezahürü olduğunu söyledi.
Banu Cennetoğlu, her yıl güncellediği ‘The List’ eserini 2007 yılından beri Berlin, İstanbul, Basel, Atina gibi şehirlerde toplu taşıma aracı, billboard, cadde gibi kamusal alanlarda paylaşıyor. Guardian gazetesi 20 Haziran’da listeyi ek olarak yayımladı. Gazete listeyi internet sitesinde tutmaya devam ediyor.
Cennetoğlu, ‘Liste’yi sanat eseri olarak değil bir oluşum olarak tanımlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle