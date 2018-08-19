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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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19.08.2018 - 21:51, Son Güncelleme:

Utanç ‘Liste’sine ikinci saldırı

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Utanç ‘Liste’sine ikinci saldırı

Güncel sanatçı Banu Cennetoğlu’nun Liverpool Bienali’nde sergilenen ‘The List’ (Liste) eseri ikinci kez saldırıya uğradı.

12 Temmuz’da Liverpool’daki Great George Street üzerinde yer alan 280 metrelik bir duvara yerleştirilen eserin üzerinde şimdiye kadar Avrupa’ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden 34 bin 361 kişinin isim listesi yer alıyor. Daha önce 28 Temmuz’da kimliği belirsiz kişilerce kaldırılan eser yeniden hazırlanarak caddeye yerleştirilmişti. Ancak eser, 12 Ağustos’ta yine kimliği belirsiz kişiler tarafından yırtılarak saldırıya uğradı.

İngiliz basınına konuşan Cennetoğlu, eserin ilk sergilenmeye başladığından bu yana sistematik şiddete uğradığını ifade etti. Eseri bu haliyle bırakmaya karar verdiklerini ifade eden Cennetoğlu, saldırının, insanlara uygulanan şiddetin bir tezahürü olduğunu söyledi.

 Banu Cennetoğlu, her yıl güncellediği ‘The List’ eserini 2007 yılından beri Berlin, İstanbul, Basel, Atina gibi şehirlerde toplu taşıma aracı, billboard, cadde gibi kamusal alanlarda paylaşıyor. Guardian gazetesi 20 Haziran’da listeyi ek olarak yayımladı. Gazete listeyi internet sitesinde tutmaya devam ediyor.

Cennetoğlu, ‘Liste’yi sanat eseri olarak değil bir oluşum olarak tanımlıyor.

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