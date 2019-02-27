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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ayşegül USTA/İSTANBUL
27.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Usulsüzlüğe taviz vermediği için’

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‘Usulsüzlüğe taviz vermediği için’

ŞİŞLİ Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Candaş’ın 18 Temmuz 2016’da öldürülmesine ilişkin İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Tespitlere göre, imardan sorumlu Cemil Candaş, yapı ruhsatlarının düzenlendiği MAKS isimli sisteme kaçak girilerek Keten İnşaat’a ait 4 taşınmaz ile Mithat Yılmaz’a ait 1 taşınmazın ruhsatlarının düzenlendiğini belirledi. Ruhsatları iptal ettiren Candaş, suç duyurusunda bulundu ve sıkı bir kontrol başlattı.
Candaş, 18 Nisan ve 20 Nisan 2016’da kimliği tespit edilemeyen kişilerce silah gösterilerek korkutulmaya çalışıldı, 2 Temmuz 2016’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, Fatih Karateke’nin saldırısına uğradı. 18 Temmuz 2016’da Şişli Belediyesi hizmet binasının 3. katındaki makam odasının önünde Şenol Şahin’in silahlı saldırısı sonucu yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

2 TABANCAYLA GİTTİ

Cinayet silahını belediyeye götüren Rıza Keten’in üzerinde 2 tabanca bulunuyordu. Girişde ruhsatlı tabancasını güvenlik görevlisine teslim etti, X-Ray cihazından geçmedi. İçeri soktuğu ruhsatsız tabancayı Şenol Şahin’e verdi. Cemil Candaş’ın fotoğrafını gösterdi ve binadan ayrıldı.

Saldırı, Cemil Candaş’ın 20 gün işe gidemeyecek şekilde burnu kırılması veya ayaklarına ateş edilerek yaralanması şeklinde kararlaştırılmıştı. Şahin de Candaş’a yaklaştığında ayaklarına doğru ateş etti. Güvenliğin müdahalesi üzerine kastını öldürmeye yönelik değiştirdi ve öldürücü bölgelere ateş etti. Candaş, başına isabet eden mermi sonucu öldü. Görüntülerde sanığın tabancalı eline bir müdahalenin olmadığı görüldü. İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Cemil Candaş’ı “Kasten öldürme” suçundan Şenol Şahin’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

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