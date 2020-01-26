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Haber Giriş: 26.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız

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Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ’da meydana gelen deprem ile ilgili yayımladığı mesajda, “Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır. Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız” dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özetle şu ifadeleri kullandı: “Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz.

YALAN HABER YAYANLAR

Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır.” m ANKARA

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