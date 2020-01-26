Üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Elazığ’da meydana gelen deprem ile ilgili yayımladığı mesajda, “Bütün teşkilatlarımız yöre insanımızın yanındadır. Enkazın kaldırılması için üstümüze ne düşüyorsa yapmaya da hazırız” dedi.
Bahçeli, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında özetle şu ifadeleri kullandı: “Meselenin vahamet düzeyini idrak ederek; incelemelerde bulunmak, çalışmalara destek vermek maksadıyla deprem bölgesine bir heyet görevlendirmiş bulunuyoruz.
YALAN HABER YAYANLAR
Ayrıca depremi siyasi fırsata çevirmeye çalışanları, hatta eksik kalan yıkımı fitne ve tezviratla tamamlamaya teşebbüs edenleri de Allah’a havale ediyorum. Yalan haber yayanlar, kasten yanlış bilgi verenler, kötümserlik aşılayanlar inşallah hak ettiklerini bulacaklardır.” m ANKARA
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