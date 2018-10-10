Üstü keten, tabanı ipten örme olan Katalan ayakkabılarına ne ad verilir?
Üstü keten, tabanı ipten örme olan Katalan ayakkabıları son yıllarda ülkemizde de popüler bir hal aldı. Oldukça rahat olan bu ayakkabılar, farklı malzemeler kullanılarak farklı modellerde yapılmaktadır. Peki üstü keten, tabanı ipten örme olan son yılların popüler Katalan ayakkabılarına ne ad verilir?
Üst kısmı kumaştan yapılan tabanı ise ip tarzında bir malzemeden yapılan ve genelde düz tabanlı ayakkabı modellerine espadril adı verilir. Kullanışlı ve oldukça rahat ayakkabılardır.
Kökeni çok eskilere hatta 4000 yıl öncesine dayandığı söylenen espadril, 1980’li yıllarda popüler hale gelmiş Katalan kökenli (İspanya) bir ayakkabı modelidir. Özelikle 80'li yıllarda popüler olmasının sebebi rahatlığı ve ucuz olmasından dolayıdır.
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