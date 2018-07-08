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    Üstü açık otomobilde dans eden gençler karakolluk oldu

    Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)
    08.07.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    İZMİR'in Çeşme ilçesinde, üstü açık spor otomobilde bikinileriyle dans eden 3 genç kadın ile eğlence mekanında tanışıp, kiralık araçlarına bindikleri 3 erkek hakkında, 'hayasız hareketlerde bulunmak' suçundan tutanak tutuldu.

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    • Üstü açık otomobilde dans eden gençler karakolluk oldu
    • Üstü açık otomobilde dans eden gençler karakolluk oldu
    • Üstü açık otomobilde dans eden gençler karakolluk oldu
    • Üstü açık otomobilde dans eden gençler karakolluk oldu

    Çeşme'de tatillerini geçiren S.A. (19), P.Ç. (20) ve Y.Y. (19), cuma günü, Alaçatı Mahallesi'ndeki eğlence mekanında, ikiz kardeşler O.H.D. ve T.S.D. (22) ile V.Y. (23) ile tanıştı. 6 genç, burada bir süre eğlendikten sonra başka mekana gitmek üzere beraber yola çıktı. Kiralık, üstü açık spor otomobil Alaçatı Çamlık yoluna geldiğinde 3 genç kadın, üstündekileri çıkarıp, bikinileriyle kaldı. Otomobilin bagaj kapağının üzerinde oturarak yolculuk yapıp, dans eden 3 genç kadın, görenleri şaşırttı. Yoldan geçenler de bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.

    Görüntüleri ihbar kabul eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, O.H.D., T.S.D. ve V.Y. adlı genç kadınlarla, aracı kiralayan erkek arkadaşları S.A., P.Ç. ve Y.Y.'yi dün sorgulanmak üzere Alaçatı Şehit Doğan Sakarya Polis Merkezi'ne getirdi.

    Haklarında 'hayasız hareketlerde bulunmak'tan tutanak tutulan 6 genç, serbest bırakıldı.

    Olayı duyarak, polis merkezinin önüne gelen gazetecileri gören genç kadınlar, bir süre dışarı çıkamadı. Bir süre bekleyen kadınlar, daha sonra polis merkezinin yan kapısından çıkıp, Alaçatı sokaklarında gözden kayboldu.

     

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    Etiketler: izmir
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