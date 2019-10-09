Ustaya veda...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriUstaya veda...
GeriGündem Ustaya veda...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İSTANBUL
09.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Ustaya veda...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ustaya veda...

Türk basını usta bir kalemi kaybetti. 1970 yılında Hürriyet’te başladığı gazetecilik yaşamında birçok başarılı habere imza atan Oktay Şengüler (75) hayatını kaybetti.

Bir süredir kalbinden rahatsız olan Oktay Şengüler, mütevazi kişiliği ile herkesin sevdiği, saydığı bir gazeteciydi. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Şengüler, geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay için sosyal medyada “Ahh Neslican savaşı kaybettiğin için hepimiz çok üzgünüz ama savaşın inşallah diğerlerine örnek olur” diye yazmıştı. Önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Şengüler’in için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı başsağlığı mesajında, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Oktay Şengüler’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi. Sürekli basın kartı sahibi Oktay Şengüler’in cenazesi bugün Fenerbahçe Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

OKTAY ŞENGÜLER KİMDİR?

1944 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Mesleğe 1970 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Uzun yıllar Hürriyet’te görev yaptı. Ardından Cumhuriyet, Günaydın, Güneş, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. ‘Sakın Anneme Davulcu Olduğumu Söyleme’ , ‘Benim Adım Sosyete’ adlı kitapları yayınlandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Genç kıza işkence yapan cani baba gözaltında!
Vay sapık! 'Başımdan kaynar sular döküldü'
MSB'den bir açıklama daha: Şanlı ordumuz Güvenli Bölge Harekâtı için hazırdır
Ortalık bir anda karıştı! Doktor ile hasta yakını birbirine girdi