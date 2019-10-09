Ustaya veda...
Türk basını usta bir kalemi kaybetti. 1970 yılında Hürriyet’te başladığı gazetecilik yaşamında birçok başarılı habere imza atan Oktay Şengüler (75) hayatını kaybetti.
Bir süredir kalbinden rahatsız olan Oktay Şengüler, mütevazi kişiliği ile herkesin sevdiği, saydığı bir gazeteciydi. Kalp ritim bozukluğu nedeniyle bir süredir tedavi gören Şengüler, geçtiğimiz günlerde kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay için sosyal medyada “Ahh Neslican savaşı kaybettiğin için hepimiz çok üzgünüz ama savaşın inşallah diğerlerine örnek olur” diye yazmıştı. Önceki akşam geçirdiği kalp krizi sonucu 75 yaşında hayatını kaybeden Şengüler’in için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu’nun yayınladığı başsağlığı mesajında, “Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren Oktay Şengüler’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” denildi. Sürekli basın kartı sahibi Oktay Şengüler’in cenazesi bugün Fenerbahçe Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
OKTAY ŞENGÜLER KİMDİR?
1944 yılında İstanbul’da doğdu. Pertevniyal Lisesi’ni bitirdi. Mesleğe 1970 yılında Hürriyet gazetesinde muhabir olarak başladı. Uzun yıllar Hürriyet’te görev yaptı. Ardından Cumhuriyet, Günaydın, Güneş, Meydan ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. ‘Sakın Anneme Davulcu Olduğumu Söyleme’ , ‘Benim Adım Sosyete’ adlı kitapları yayınlandı.
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