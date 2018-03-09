Ustabaşının tacizine uğrayan genç mühendise bir şok da çalıştığı firmadan oldu

İstanbul Kağıthane'de çalıştığı inşaat firmasında ustabaşı O.Ş.'nin (58) üç kez tacizine uğrayan mühendis İ.A. (25) ustabaşıdan şikayetçi oldu. Sabah gazetesinden Mustafa Kaya'nın haberine göre, İ.A. tacizciyle birlikte kendisinin de işten çıkarılmasına ise tepkili. Mühendis eşi O.A. "Tacizi kabullenmeyen, uygunsuz bir vaziyette yakalanmayan eşimin, sırf 'şikâyetçi oldu' diye işten atılması kabul edilemez" dedi.

İddiaya göre; O.Ş., genç mühendisi paydos vakti şantiyedeki odada taciz etti. Bilgisayarda bir sorun olduğunu belirtip, kadını alnından ve yanağından öptü. Mühendis bağırınca da "Ben senin baban yaşındayım, beni yanlış anladın. Bilgisayardaki sorunu çözdüğün için öptüm" dedi. İ.A. konuyu mühendis eşi O.A.'ya anlattı. Konuyu firma müdürüne aktardılar. Başta O.Ş.'nin kötü niyetli olmadığı düşünüldü ancak ustabaşının tacizleri sürdü. İleriki günlerde İ.A.'nın zorla ellerini tuttu, başını yakalayıp zorla göğsüne bastırdı. En sonunda da eliyle kalçasına dokundu. İ.A. konuyu tekrar eşine açtı. bu kez sinirden deliye dönen O.A. soluğu firmada aldı. Firma yetkilisi, O.A.'ya "Ben gereğini yapacağım. Sakın sen bir şey yapma" dedi. Sonunda da O.Ş. ve İ.A. işten çıkarıldı.

'SESSİZ KALAMAYIZ'

Olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve depresyon ilaçları kullanmaya başladığını belirten İ.A., Sadabat Karakolu'na başvurup adaletin yerine getirilmesini istedi. İ.A., taciz ve cinsel saldırıyla suçladığı O.Ş.'nin kendisini işyerinde taciz edip daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi elini kolunu sallayıp başka insanları da taciz etmemesi için cezalandırılmasını talep etti.

O.A. da "Firma yöneticileri, arayıp O.Ş.'nin işten uzaklaştırıldığını söyledi. Ben de gereğinin yapıldığını düşünerek firma müdürü ve yöneticisine teşekkür ettim. Fakat akşam saatlerinde eşimi taşeron şirketin müdürü telefonla aradı. Geçici olarak işine son verildiğini söyledi. Eşimin de suçluymuş gibi işten uzaklaştırılmasına anlam veremedim. İşten çıkardıklarını fakat başka şantiyeye çağıracaklarını söylediler. Nedenini söylemediler. Tacizci ile mağdurun aynı cezaya çarptırılmasını kabul edemedik. Aile Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'na dilekçe gönderdim. Bu ülkenin eğitilmiş mühendisleri olarak iş alanlarında yaşanan bu tip taciz ve saldırılara sessiz kalamayız. Tacizcinin yaptığı yanına kar kalıyor. Sesini çıkaran mağdur kadınlar ise suçluymuş gibi işinden ve toplumdan soyutlandırılmaya çalışılıyor" dedi.

İŞTEN UZAKLAŞTIRILDI

Ustabaşı O.Ş.'nin, genç mühendis İ.A.'ya defalarca tacizde bulunduğu öne sürüldü. 58 yaşındaki O.Ş., işten uzaklaştırıldı.