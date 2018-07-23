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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Aziz GÜVENER/SAPANCA (Sakarya), (DHA)
23.07.2018 - 11:36, Son Güncelleme:

Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirmişti... Başhekimden açıklama geldi

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Usta oyuncu Can Gürzap trafik kazası geçirmişti... Başhekimden açıklama geldi

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Başhekim Dr. Mehmet Akif Çakar, "Hastamız yoğun bakımda. 1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu 74 yaşındaki Can Gürzap, dün gece Sapanca ilçesinde, yolun karşısına geçerken Suriye uyruklu bir kişinin kullandığı motosikletin çarpması sonucu yaralanmıştı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ünlü oyuncu buradaki cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Tiyatro oyuncusu Can Gürzap trafik kazası geçirdi
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Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, ünlü oyuncunun tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını belirterek, "Değerli basın mensupları çok değerli sanatçı Can Gürzap, dün akşam Sapanca'da geçirdiği bir kaza sonrası kafa tranvası geçirdi. Dün akşam tüm müdahaleleri yapıldı. Burada hastanede yoğun bakımda tedbir amaçlı yatıyor" dedi.

Hastane Başhekimi Dr. Mehmet Akif Çakar, Gürzap'ın beyin kanamasının olduğunu, ancak hayati riskinin olmadığını belirterek, "Hastamız dün gece hastaneye geldi. İlk tetkiklerde beyin zarıyla beyin arasında kanama olduğu tespit edildi. Tıbbi tabiriyle subrutal hemotom tespit edildi. Can beyin kan sulandırıcı ilaç kullanması da bu kanama riskini arttırdı. Beyin cerrahi konsürtasyonu değerlendirmeleri neticesinde hastamız yoğun bakımda yatmaktadır .1-2 gün daha yoğun bakım takibi gerekecek. Şu anda beyin cerrahi doktorumuzun cerrahi müdahale düşüncesi yok, 1-2 gün sonra net açıklama yaparız. Şu anda şuuru yerinde ve konuşuyor, herhangi bir sıkıntı yok. Beynindeki kanama kısıtlanmış gibi duruyor iyi olacağını tahmin ediyoruz" dedi.

 

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