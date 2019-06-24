Usta kaleme veda
BASININ usta isimlerinden olan ve Hürriyet gazetesinde de uzun yıllar muhabirlik ve yazı işleri müdürlüğü yapan Hakkı Martı vefat etti.
TGC üyesi, sürekli basın kartı sahibi Martı, bir süredir tedavi gördüğü Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.
CENAZE TÖRENİ YARIN
1943 yılında Ankara’da doğan Martı, Hürriyet, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde çalıştı. Hakkı Martı’nın cenazesi yarın Levent Camisi’nde kılınacak öğlen namazının ardından Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hakkı Martı’nın vefatının ardından yaptığı açıklamada “Uzun yıllar basın mesleğine başarıyla hizmet eden meslektaşımız Hakkı Martı’nın ölümünü üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” dedi. ◊ İSTANBUL
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