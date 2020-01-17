Usta gazeteci Birand’ı anıyoruz

Birand için Anadoluhisarı Mezarlığı’ndaki kabri başında tören düzenlenecek. Törene Birand’ın eşi Cemre, oğlu Umur, gelini Caterina ve torunları Umberto Ali ve Bianca Leyla başta olmak üzere gazeteci arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katılacak. Anma töreni saat 12.00’de başlayacak.

DÜNYA LİDERLERİ KONUĞUYDU

Gazetecilik mesleğine 1964 senesinde Milliyet gazetesinde başladı. 1972’de Milliyet gazetesi Avrupa editörü oldu ve Brüksel bürosunu kurdu. 1984 yılında Milliyet Moskova bürosunun kuruluşunu da Birand üstlendi. Sabah gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Birand, 1985’te TRT’de başlayan ve sonra Show TV’de devam eden 32. Gün programıyla izleyicileri ekrana bağladı. Bağımsızlık ve liberal bakış açısıyla tanınan 32. Gün programında birçok Türk politikacısının yanı sıra dünya liderlerinden François Mitterrand, Jacques Chirac, Saddam Hüseyin, Mihail Gorbaçov, Boris Yeltsin, Vladimir Putin, Yaser Arafat, Helmut Kohl, Gerhard Schröder ve Margaret Thatcher gibi önemli isimleri konuk etti. 1992-1995 seneleri arası Show TV ana haber bülteni sunuculuğu

görevini üstlendi.

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumları anlatan ve Türk siyasetini içeren birçok kitap yayınladı. Türk ordusunun yapısı, 12 Eylül askeri darbesi, 1974 Kıbrıs çıkarması ve Türk-Yunan ilişkisini anlatan kitapları İngilizce, Almanca ve Yunancaya çevrildi. Evli ve bir çocuk babası olan Birand, iyi derecede Fransızca ve İngilizce biliyordu. TV programcısı ve yazar olarak ulusal ve uluslararası birçok ödülün sahibi olan Birand, Fransız “Chevalier de L’Ordre National de Merite” unvanına sahipti.