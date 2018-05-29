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    Üst aramasında bulunamadı! Polis şüphelenince...

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    29.05.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Brezilya’dan gelen yolcunun sindirim sisteminde 116 kapsül içerisinde 1 kilo 180 gram kokain ele geçirildi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü profil değerlendirme ve analiz uzmanları Brezilya’dan gelen S.A.D.A.J.’nin hareketlerinden şüphelendi. Uyuşturucu kuryesi olabileceği değerlendirilen yolcu polis merkezine götürüldü. Yolcunun üst aramasında ve çantasında bir şey bulunamadı. Uzman polisler S.A.D.A.J.’nin uyuşturucu kapsülü yutmuş olabileceğinden şüphelendi.

    Sao Paulo’dan gelen S.A.D.A.J. MR çekilmesi için hastaneye gönderildi. Hastanedeki MR çekiminde S.A.D.A.J.’nin sindirim sisteminde kapsüller olduğu belirlendi. İlaç kullanılarak çıkarılan 116 kapsülde 1 kilo 180 gram kokain olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İşlemleri tamamlanan S.A.D.A.J. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , gündem
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