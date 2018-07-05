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    Bugün Üsküdar... Polis ağaçların arasında suçüstü yakaladı...

    DHA
    05.07.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Üsküdar'da, özel harekat polisleri ve polis helikopterinin katılımıyla, sokak satıcılarına yönelik olarak uyuşturucu operasyonu düzenledi. 6 kişi ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandı.

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılığı yapıldığı ihbarları üzerine, mahalleye operasyon kararı aldı. Ekipler, Saat 15.00'te Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Üsküdar Çevik Kuvvet yerleşkesinde toplanarak konvoylar halinde yola çıktı. Ekipler, sokak, park ve kafelerde şüpheli bulduğu kişilerin üstlerini ararken kimlik kontrolünden geçirdi. Özel harekat polisleri güvenlik önlemi alırken polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi. Ekipler, Yavuztürk Mahallesi'nde ağaçların arasında uyuşturucu kullanırken 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. 6 Şüpheli emniyet müdürlüğüne götürüldü.

    Bugün Üsküdar... Polis ağaçların arasında suçüstü yakaladı...

    Bugün Üsküdar... Polis ağaçların arasında suçüstü yakaladı...

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , son dakika , haberler
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