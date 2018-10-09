'Üsküdar'da tuzak kurulmuştur'
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete “Madem dünya beşten büyükse PKK’nın beş tepe yöneticisinin bir gece ansızın kargatulumba ülkemize getirilmesinin önünde mani bulunmayacaktır” diye seslendi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, “Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. MHP’nin hükmü şahsiyetine kim dil uzatırsa o dili koparırız” dedi. MHP ile İYİ Parti arasında gerilim sürerken Bahçeli, dünkü grup toplantısında Akşener’e şöyle yüklendi:
DEMOKRATİK PROTESTO
“Bir siyaset insanı, sanal diklenmelerle günü kurtarmaya heves ediyorsa, ifadesi izansızlıkla örtülmüş sayılacaktır. İP’in Genel Başkanı’nın hakaretamiz sözleri zincirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. ‘Saray yancısı, paspası, lastik adamlar, küçük ortak’ dedi. Cevap verince sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmıştır. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Bir grup ülküdaşımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat genel merkezimize haber vermeden yaptıkları için görevden aldık. Tahriklere kapılmayacağız.
KAMERA TUTAN EL KİMİN
İşin mide bulandırıcı yanı, İP Genel Başkanı’nın evinde çoktan sahnenin kurulup figüranların yerini alması, tuzağın da tesis edilmesidir. Ankara’da adres verip Üsküdar’a konuşlanması, evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır? Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. Üsküdar’da hiçbir Türk kadının heveslenmeyeceği meydan okumalara şahitlik edilmiştir. Toplumun gözü önünde siyaset yapan biri muhataplarına pencereyi açıp da ‘Erkekseniz gelin ulan’ diyebilir mi?”
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