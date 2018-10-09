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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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09.10.2018 - 23:31, Son Güncelleme:

'Üsküdar'da tuzak kurulmuştur'

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
'Üsküdar'da tuzak kurulmuştur'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hükümete “Madem dünya beşten büyükse PKK’nın beş tepe yöneticisinin bir gece ansızın kargatulumba ülkemize getirilmesinin önünde mani bulunmayacaktır” diye seslendi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e de sert sözlerle tepki gösteren Bahçeli, “Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. MHP’nin hükmü şahsiyetine kim dil uzatırsa o dili koparırız” dedi. MHP ile İYİ Parti arasında gerilim sürerken Bahçeli, dünkü grup toplantısında Akşener’e şöyle yüklendi:

DEMOKRATİK PROTESTO
“Bir siyaset insanı, sanal diklenmelerle günü kurtarmaya heves ediyorsa, ifadesi izansızlıkla örtülmüş sayılacaktır. İP’in Genel Başkanı’nın hakaretamiz sözleri zincirleme tepki ve olaylara neden olmuştur. ‘Saray yancısı, paspası, lastik adamlar, küçük ortak’ dedi. Cevap verince sosyal medyadan şahsımı etiketleyip adres verecek kadar çıldırmıştır. Bu davet pis bir davetti, tehlikeli bir meydan okumaydı. Bir grup ülküdaşımız bu kişinin evinin önünde demokratik ve her zaman olabilecek protestolarını yaptılar. Fakat genel merkezimize haber vermeden yaptıkları için görevden aldık. Tahriklere kapılmayacağız.

KAMERA TUTAN EL KİMİN
İşin mide bulandırıcı yanı, İP Genel Başkanı’nın evinde çoktan sahnenin kurulup figüranların yerini alması, tuzağın da tesis edilmesidir. Ankara’da adres verip Üsküdar’a konuşlanması, evde iki kişiyiz demesine rağmen karanlıkta kalan üçüncü şahsın arka plandan olan biteni kamerayla kayda alması gözden kaçmamıştır. Kamera tutan el kimindir, evde kimler hangi gayeyle toplanmışlardır? Üsküdar’da tuzak kurulmuştur. Üsküdar’da hiçbir Türk kadının heveslenmeyeceği meydan okumalara şahitlik edilmiştir. Toplumun gözü önünde siyaset yapan biri muhataplarına pencereyi açıp da ‘Erkekseniz gelin ulan’ diyebilir mi?” 

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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