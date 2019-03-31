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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
31.03.2019 - 09:38, Son Güncelleme:

Üsküdar'da otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı

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Üsküdar'da oy kullanmak için okula giden ailenin bulunduğu otomobil apartman boşluğuna düştü. Araçta bulunan 3 kişinin yardımına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'nda görev alan korumalar ve polis ekipleri koştu.

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  • Üsküdarda otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı
  • Üsküdarda otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı
  • Üsküdarda otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı
  • Üsküdarda otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı
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Kaza saat 08.30 sıralarında Küçük Çamlıca Mahallesi Bodrum İçi Sokak'ta meydana geldi. İrfan Korkmaz, eşi ve kızı ile birlikte oy kullanacağı okula doğru yola çıktı.

Saffet Çebi Ortaokulu'nun yanında kontrolden çıkan otomobil apartman boşluğuna düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oy kullanacağı okulda görevli korumalar ve polis ekipleri kazaya görerek hemen yardıma koştu.

Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtakiler korumalar ve görevlilerin yardıma ile araçta çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarılarak yol tekrar trafiğe açıldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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