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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)
21.02.2019 - 13:08, Son Güncelleme:

Üsküdar'da korkunç kaza: Otomobil ile duvar arasında sıkıştı

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İstanbul Üsküdar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki kadına çarparak duvara sıkıştırdı. Yaşlı kadının ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Üsküdarda korkunç kaza
  • Üsküdarda korkunç kaza
  • Üsküdarda korkunç kaza
  • Üsküdarda korkunç kaza
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Kaza Yavuztürk Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Şükran Ç. henüz bilinmeyen nedenle aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında yürüyen 79 yaşındaki Sare Özkeleş'e çarptı.

Yaşlı kadın, otomobil ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza yapan sürücü gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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