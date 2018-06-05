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    Üsküdar'da kamyonet halk otobüsüne çarptı

    Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL (DHA)
    05.06.2018 - 10:00 | Son Güncelleme:

    İstanbul Üsküdar'da trafiğin yavaşladığı sırada bir kamyonet, halk otobüsüne arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralanırken otobüstekiler yara almadan kurtuldu.

    Kaza saat 08.15 sıralarında Eyüp Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İsmail Aykan’ın kullandığı 34 JC 7036 plakalı özel halk otobüsü önünde seyreden aracın durması üzerine frene bastı.

    Üsküdarda kamyonet halk otobüsüne çarptıBu sırada arkadan gelen 34 LC 9992 plakalı kamyonet duramayarak otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı. Kazada otobüste bulunan yolcular ise yara almadan kurtuldu.

    Üsküdarda kamyonet halk otobüsüne çarptıKazayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi araçta sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

     Üsküdarda kamyonet halk otobüsüne çarptı
    TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

    Kaza nedeniyle uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.Trafik tek şeritten sağlanırken diğer otobüsler kaza yerinden kaldırıma çıkarak geçti. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

    Üsküdarda kamyonet halk otobüsüne çarptı

    Etiketler: Üsküdar
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