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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ramazan EĞRİ (DHA)
21.07.2018 - 13:41, Son Güncelleme:

Üsküdar'da dehşet! Genç kadını boğarak öldürdü...

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Üsküdar'da dehşet! Genç kadını boğarak öldürdü...

Üsküdar'da dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren kişi kayıplara karıştı.

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Pak Sokak'taki olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Güneş Karaçuban (32) ve Sabri Barça (52) çifti 2 çocuklarıyla birlikte 3 katlı binanın bodrum katında yaşıyordu.  Sabri Barça sabah saatlerinde ablasını arayarak Güneş Karaçuban'ı öldürdüğünü söyledi.

Yakınları eve geldiklerinde Güneş Karaçuban'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Karabuçan'ın çocukları ise annelerinin başında beklerken bulundu. Cinayet anında 10 yıldır birlikte olduğu öğrenilen çiftin 8 ve 9 yaşındaki 2 erkek çocuğunun yan odada uyuduğu belirtildi.

Yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerin incelemesinin ardından Karaçuban'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenazenin evden çıkartılması sırasında kadının yakınları sinir krizi geçirdi. Genç kadını boğarak öldürdüğü belirtilen Sabri Barça'nı arama çalışmaları sürüyor. 

Üsküdarda dehşet Genç kadını boğarak öldürdü...


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