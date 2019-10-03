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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İstanbul (DHA)
03.10.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

Üsküdar'da asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı

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İstanbul Üsküdar'da İSKİ'nin çalışması sırasında asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı.

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  • Üsküdarda asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı
  • Üsküdarda asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı
  • Üsküdarda asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı
  • Üsküdarda asfaltın hemen altından tarihi kalıntılar çıktı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi'nde atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında asfaltın hemen altında tarihi kalıntılara rastlandı. Bunun üzerine İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden yardım istendi. Görevliler tarihi kalıntılar üzerinde çalışma başlattı. Tarihi kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu. Tarihi kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı

ÇALIŞMALARIN YAVAŞ İLERLEMESİNE ESNAF TEPKİLİ

Çevre esnafı, alanın 3 aydır açık olduğunu söyledi. Kazı alanının hemen yakınında restoranı bulunan Haydar Akkurt, "Kanalizasyon çalışması vardı, tarihi bir köprü çıktı çalışmalar durdu. 3 aydır burası böyle. Ne gelen var ne giden. Burada su birikiyor, koku yapıyor. Dükkanlara su basıyor" diye konuştu.

Berber olan Ahmet Karagöz ise, "Çalışmalar sırasında tarihi eser bulunduğunu söylediler. Geldiler incelediler. Ama 3 aydır buralar böyle" şeklinde konuştu.

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