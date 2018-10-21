Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu bugün açılıyor... İşte güzergah ve yolculuk süreleri
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2.etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, Üsküdar - Çekmeköy Metrosu güzergahını ve sefer saatlerini araştırıyor. İşte, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosunun güzergahı ve yolculuk süreleri
Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın açılışı öncesinde en çok araştırılan konu güzergah ve yolculuk süreleri oldu. Üsküdar-Ümraniye metro hattı geçen yıl aralık ayında açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattının ise 21 Ekim’de açıklanacağını duyurmuş, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16’ya yükseleceğini ifade etmişti. Peki, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattı nerelerden geçecek, Çekmeköy- Üsküdar arası kaç dakika sürecek? İşte, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattına ilişkin bilgiler.
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy /Sancaktepe Metro Hattı 2.kısım güzergahları
1-) Yamanevler
2-) Çakmak
3-) Ihlamurkuyu
4-) Altınşehir
5-) İmam Hatip Lisesi
6-) Dudullu
7-) Necip Fazıl
8-) Çekmeköy / Sancaktepe
Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı 2.kısım ile;
Ümraniye - Taksim 30 dakika
Çekmeköy - Topkapı 45,5 dakika
Dudullu - Taksim 39 dakika
Çekmeköy - Üsküdar 27 dakika
Çekmeköy - Yenikapı 36 dakika
Çekmeköy - Taksim 44 dakika
Çekmeköy - Kartal 59 dakika
Çekmeköy - Atatürk Havalimanı 68 dakika olacak.
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