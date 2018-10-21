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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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21.10.2018 - 09:33, Son Güncelleme:

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu bugün açılıyor... İşte güzergah ve yolculuk süreleri

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Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosu bugün açılıyor... İşte güzergah ve yolculuk süreleri

Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosunun 2.etabı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, Üsküdar - Çekmeköy Metrosu güzergahını ve sefer saatlerini araştırıyor. İşte, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metrosunun güzergahı ve yolculuk süreleri

Türkiye'nin ilk sürücüsüz metrosu olan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metro Hattı’nın açılışı öncesinde en çok araştırılan konu güzergah ve yolculuk süreleri oldu. Üsküdar-Ümraniye metro hattı geçen yıl aralık ayında açılmıştı. Geçtiğimiz günlerde İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattının ise 21 Ekim’de açıklanacağını duyurmuş, 7 istasyonun yer aldığı kısmın açılmasıyla, hattaki toplam durak sayısının 16’ya yükseleceğini ifade etmişti. Peki, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattı nerelerden geçecek, Çekmeköy- Üsküdar arası kaç dakika sürecek? İşte, Üsküdar Ümraniye Çekmeköy metro hattına ilişkin bilgiler.

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy /Sancaktepe Metro Hattı 2.kısım güzergahları

1-) Yamanevler
2-) Çakmak
3-) Ihlamurkuyu
4-) Altınşehir
5-) İmam Hatip Lisesi
6-) Dudullu
7-) Necip Fazıl
8-) Çekmeköy / Sancaktepe

Üsküdar - Ümraniye - Çekmeköy / Sancaktepe Metro Hattı 2.kısım ile;

Ümraniye - Taksim 30 dakika
Çekmeköy - Topkapı 45,5 dakika
Dudullu - Taksim 39 dakika
Çekmeköy - Üsküdar 27 dakika
Çekmeköy - Yenikapı 36 dakika
Çekmeköy - Taksim 44 dakika
Çekmeköy - Kartal 59 dakika
Çekmeköy - Atatürk Havalimanı 68 dakika olacak.

 

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