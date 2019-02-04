Üsküdar - Çekmeköy metro hattÄ±nda arÄ±za
ÃœskÃ¼dar - Ã‡ekmekÃ¶y metro hattÄ±nda meydana gelen teknik arÄ±za nedeniyle, iki yÃ¶nde de seferlerde aksama yaÅŸandÄ±.
Metro Ä°stanbul'dan yapÄ±lan duyuruda, "ÃœskÃ¼dar-Ã‡ekmekÃ¶y Metro HattÄ±nda teknik bir arÄ±za sebebiyle, seferlerimiz her iki yÃ¶nde Ã‡akmak Ä°stasyonundan aktarmalÄ± yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi. ArÄ±za nedeniyle Ã‡akmak metro istasyonunda yoÄŸunluk oluÅŸtu.Â Â
Teknik arÄ±zanÄ±n giderilmesi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettirildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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