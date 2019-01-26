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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.01.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

Üsküdar Belediye Başkanı'ndan CNN Türk'e özel açıklamalar

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Üsküdar Belediye Başkanı'ndan CNN Türk'e özel açıklamalar

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in açıklamalarından satırbaşları;

Üsküdarlı hemşerilerimizle 5 yıldır birlikteyiz. Çok güzel bir 5 yılı geride bıraktık. İnşallah 31 Mart'ta tekrar AK Partimizden aday olarak, sevgili hemşerilerimizin huzurlarındayız. Bizim tabi bu saatten sonra vaatlerimizin ötesinde yaptıklarımız. Ben diyorum ki bu seçim vaatlerin değil icraatların seçimi olacak Üsküdar'da. Gerçekten Üsküdar'da kültürel, sosyal, sportif, sağlık, eğitime yönelik çok dolu bir 5 yılı geride bıraktık. Yıllardır Üsküdar'a gelmeyen bazı dostlarımız Üsküdar'a geldiklerinde, mesela geçen hafta bir arkadaşım yurt dışından geldiğinde, Üsküdar'ı özellikle meydanı o merkezi, şaşkınlıkla muazzam bir şekilde değişimi gördüğünü ifade ederek, "Ne kadar güzel olmuş buralar" dediğinde bizler mutlu oluyoruz tabi ki. Üsküdar'da önemli bir değişim oldu son 5 yılda. Meydan da, Harem-Üsküdar arası sahil bandında. Bizim eski binamızın oldu alanı meydan yaparak yeni güzel bir Üsküdar Belediye Hizmet binasındaki çalışmalarımız. Yine geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla açılışını yaptığımız 8 tane çok muazzam eserler, Üsküdarlı hemşerilerimizde önemli bir kabul gördü.

Millet kıraathaneleri ve millet bahçeleri diye bir önemli projeler var. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle üzerlerinde çok duruyor. Bunların en güzel örnekleri şu anda Üsküdar'da. Bizim eski bir nikah dairemiz var Şemsi Paşa'da. Orayı biz millet kıraathanesi haline getirdik. Nevi Mekan Sahil adıyla, 100 bin kitaplık bir kütüphane aslında orası.  24 saat açık. Üniversiteli gençlerimiz oradan çok mutlular. Onlara ikramlarımız da oluyor. Kitaba dair, eğitime dair, gençlere dair yaptığımız çalışmalarla zannediyorum gençler Üsküdar'da çok mutlular. Millet bahçelerinin de en güzel örneklerinden birisi yine Üsküdar'da. Üsküdar'dan Beylerbeyi'ne doğru giderken Nakkaştepe'de 50 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi haline getirdik. İçerisinde yok yok adeta. Yürüyüş yolları, spor alanları, seyir terasları, İstanbul'u en güzel seyredeceğiniz yer bizim Nakkaştepe Millet Bahçemiz.

Özellikle sağlıkla ilgili yapılan çalışmalarda Üsküdarlı hemşerilerimizin çok önemli bir ihtiyaçlarına cevap vermiş oldu. Şubat ayının sonuna doğru, Yavuztürk mahallemizin girişinde Anadolu Yakası'nın en büyük diş hastanesini açıyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak bir diş hastanemiz oluyor. Biz şuanda Türkiye'de spora en çok yatırım yapan belediyelerden birisiyiz. 9 tane kapalı spor salonumuz var. 15 havuz var ve 15 bin abonemiz var. Üsküdar'da yaşlısı genci, sporu özellikle tabana yayma adına son 5 yılda önemli bir noktaya geldik. Bu çalışmaların sonucunda inşallah hemşerilerimizin destekleriyle yine Üsküdar'a hizmet etmek nasip olur.

Seçilirseniz yeni projeleriniz neler?

Yeni dönemde tekrar seçildiğimiz takdirde sağlıkla, sporla, gençlerle, engellilerle ilgili yaptığımız çalışmalar hız kesmeden devam edecek. Yeni dönemde biraz daha yeşili artırıcı, özellikle mahalle aralarında parklar, meydanlar oluşturmaya devam edeceğiz. Daha çok park daha çok yeşil alan üretmek konusunda gayretlerimiz olacak. Otopark konusuna ikinci dönemde çok daha zaman ayıracağız. Maalesef İstanbul'un da Üsküdar'ın da en önemli sorunlarından birisi bu. Yoların yüzde 45-50'si otopark olarak kullanılıyor. Bu önemli bir sorun. Biz mahalle aralarında bu otoparklarla ilgili çalışmalarımız var. Altı otopark üstü otopark olacak. Özellikle Acıbadem, Bulgurlu Mahallesi, Selimiye Stadı'nın altına bir otopark düşünüyoruz. Çengelköy'de bir otopark projemiz var. İnşallah seçimden sonra hemen başlayacağız. Otopark konusu ertelenecek bir problem değil. Üsküdar'da ulaşımla trafikle ve otoparkla ilgili projelerimiz var. 2004 yılında Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekareydi. Şuanda Üsküdar'da kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare oldu.

İnşallah Üsküdarlı hemşerilerimizle birlikte 2023'e giden yolda çok daha güzel eserleri birlikte yapmış olacağız. 2023 geldiğimizde sadece İstanbul değil, bütün Türkiye Üsküdar'ı konuşuyor olacak. Bizim Valide Sultan gemimiz var. Boğaz'da kültür turu yaptırıyoruz. Bugüne kadar 450 bine yakın vatandaşlarımız kültür turları yaptılar. Bu aynı zamanda bir turizm projesi. Turizme yönelik çalışmalarımız birlikte hem Üsküdarlılara hem de yerli ve yabancı turistlere aktarmak için durmadan yorulmadan devam edeceğiz. Bizim sloganımızda şu; "Sevdası olan yorulmaz" diyoruz. Bizim en büyük sevdamız Üsküdar. İnşallah bu güzel, kadim şehrimize hizmet etmeye devam etmeyi Allah nasip etsin diyoruz."

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