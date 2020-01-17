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Cengiz ÇOBAN-İsa ALAMÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 17.01.2020 - 17:10,Son Güncelleme:/

Üskdar'da midibüs trafik lambasına çarptı

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Üskdar'da midibüs trafik lambasına çarptı

ÜSKÜDAR'da yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, trafik ışığı direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken trafikte yoğunluk yaşandı.

Kaza, saat 16.00 Beylerbeyi Mahallesi Abdulağa Caddesi'nde meydana geldi. Emin Şahin'in kullandığı 34 LZD 879 plakalı servis midibüsü, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Sürücü, yol kenarındaki trafik ışığı direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar oluştu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

Üskdarda midibüs trafik lambasına çarptı

Sürücü Emin Şahin “ seyir halindeydim, araç bir anda kaydı. Yaralanan olmadı “ diye konuştu.
Üskdarda midibüs trafik lambasına çarptı


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