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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)
10.05.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Uşak'taki cinayetin 5 şüphelisi adliyede

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Uşak'taki cinayetin 5 şüphelisi adliyede

UŞAK'ın Sivaslı ilçesinde, Gülşen Gündüz'ün (60) av tüfeğiyle vurularak öldürülüp, koyunlarının çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Sivaslı'nın Eldenizli köyünde yaşayan Gülşen Gündüz, salı günü öğle saatlerinde, koyunlarını otlamak için araziye çıktı. Akşam eve dönmeyen Gündüz'ün yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri ile köylülerin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları gece boyu sürdürüldü. Çarşamba sabahı ise Gülşen Gündüz, Eldenizli köyüne yaklaşık 4 kilometre mesafedeki arazide ölü bulundu. Vücudundaki saçma yaralarından, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Gündüz'ün yanındaki köpeğinin de vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Gülşen Gündüz'ün cenazesi, dün Uşak'ta toprağa verildi.

Soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Gündüz'ün 42 koyununun kayıp olmasından yola çıkarak iz sürdü. Sivaslı ilçesine bağlı Samatlar köyünde Ziya D. isimli kişinin koyun satın aldığı belirlendi. Köye giden ekipler, Ziya D.'nin ağılında Gündüz'e ait olduğu tahmin edilen 42 koyunu buldu. Gözaltına alınan Ziya D. ifadesinde koyunları Yılmaz K. isimli kişiden satın aldığını öne sürdü. Jandarma Yılmaz K.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Cep telefonu teknik takibe alınan Yılmaz K., Afyonkarahisar'da bir otelde yakalanarak, gözaltına alındı ve Uşak'a getirildi. Yılmaz K.'nin yakınları Bayram K., Ahmet K. ve Ali K. da gözaltına alındı.

5 zanlı, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlıların jandarmadaki sorgusunda cinayeti kabul etmedikleri ve suçsuz olduklarını söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan jandarma ve polis ekipleri, dünkü cenaze töreninin ardından, yaklaşık 200 kişilik bir grubun şüphelilerden Yılmaz K.'nin Akıncılar Mahallesi'ndeki evini taşlaması nedeniyle adliye önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

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