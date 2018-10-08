Uşak'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Atakan Acar 'ın (28) kullandığı 64 FS 733 plakalı otomobil, Gedikler köyü yakınlarında devrildi.
Otomobilde bulunan Şerif Ahmet Akgül (29), kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan sürücü, Galip Ulusoy (27) ve Coşkun Ergin (30), 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ulusoy’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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