Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Uşak'ta ilk kez görüldü! Fotokapanla aranıyor...

    Uşak'ta ilk kez görüldü! Fotokapanla aranıyor...

    UŞAK (AA)
    03.07.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

    Uşak'ın Banaz ilçesindeki ormanlık alanda ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kuruldu.

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Uşak Şube Müdürlüğü ekipleri, Hallaçlar Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ayı izlerinin görüldüğü bölgeye fotokapan kurdu. Fotokapanın yakınlarına yiyecek bırakan ekipler, bölgede inceleme yaptı.

    Uşakta ilk kez görüldü Fotokapanla aranıyor...

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hüseyin Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce Uşak'ta ayıya rastlanmadığını, ilk kez bu hayvanın izlerinin görüldüğünü belirterek, "İzlerin bulunduğu bölgeye fotokapan yerleştirdik. Ekiplerimiz belirli günlerde fotokapanı kontrol edecek. Umarım ayıyı görüntüleyebiliriz." dedi. Ayının Uşak'ta bulunmasının biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu belirten Tekin, dağda gezi veya piknik yapan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

    Uşakta ilk kez görüldü Fotokapanla aranıyor...

     

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Son 24 saatte ne oldu? (03.07.2018)
    daha fazla video için
    Etiketler: foto kapan , son dakika , haberler
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri