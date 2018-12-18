Uşak'ta iki grup arasında gerginlik: 27 gözaltı
Uşak'ın Eşme ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavganın ardından gerçekleştirilen izinsiz yürüyüş ve Suriyelilerin evlerinin taşlanmasına yönelik soruşturmada 36 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 27 kişi gözaltına alındı.
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığının, Eşme'de yolda yürüyen Suriyeli çifte, alkollü oldukları tespit edilen 2 kişinin otomobilden inerek saldırması ve ardından tarafların yakınlarının da katıldığı kavgada 3 kişinin yaralanmasının ardından başlattığı soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 Suriyelinin işlemleri devam ediyor.
Kavgaya karıştıkları belirlenen Suriyelilerin yakınlarından oturma izni olmayan 51'i sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmişti.
Öte yandan, Eşme'de dün kavgayı bahane ederek izinsiz yürüyüş düzenleyen ve Suriyelilerin yaşadığı evleri taşladıkları iddiasıyla 36 kişi hakkında yakalama kararı verildi. Polis ekipleri, 27 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
OLAY
Eşme'de önceki gün Şehit Ali Bey Mahallesi'nde alkollü oldukları tespit edilen 2 kişi, otomobilden inerek yolda yürüyen Suriyeli çifte saldırmıştı. Daha sonra tarafların yakınlarının kavgaya karıştığı olayda bir kişi bıçak, 2 kişi de darp sonucu yaralanmış, 10 Suriye uyruklu gözaltına alınmıştı.
Sınır dışı edilmek üzere 51 Suriyeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülmüş, dün gece de olayı protesto için yaklaşık 500 kişi yürüyüş yapmak istemiş ve gruptakilerden bazıları Suriyelilerin kaldığı 15 evi taşlamıştı.
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