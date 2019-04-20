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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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UŞAK, (DHA)
20.04.2019 - 10:33, Son Güncelleme:

Uşak'ta garsondan 'patron tacizi' iddiası

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Uşak'ta garsondan 'patron tacizi' iddiası

UŞAK'da garson olarak çalıştığı kafeteryanın ortağı H.K.'nin kendisine sözle ve elle cinsel tacizde bulunduğunu ileri süren E.D. (21), polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.D., "Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar çoğalıyor, güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sessiz kalmadım" dedi.

Cumhuriyet Mahallesi, Atapark'daki kafeteryada 2 aydır garsonluk yapan, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Tıbbi Görüntüleme Bölümü mezunu E.D., 12 Nisan'da, iddiaya göre, işyerinin ortaklarından H.K.'nin cinsel tacizine uğradı. Olayın ardından kafeteryadaki işinden ayrılan E.D., Cumhuriyet Polis Merkezi'ne gidip, H.K.'den şikayetçi oldu. E.D. ifadesinde, "Olay günü üzerinde gündelik kıyafetlerim vardı. Patronlarımdan H.K., 2 gündür yanıma gelip, sürekli olarak üzerimi değiştirip, iş kıyafetlerini giymemi istiyordu. Olay günü tekrar yanıma gelip, beni uyardı. Yanımda iş kıyafetlerimin olmadığını söyledim. Bunun üzerine, 'O zaman bugün çalışma' dedi. Durumu müdürümüze anlattım, bana kıyafet ayarladı. O iş kıyafetlerini giydim. Ardından da lavoboya üzerimi düzeltmeye gittim. Patronum H.K. de arkamdan gelmiş, kendisini farketmedim. Lavabodan çıktığımda kendisini koridorda beni beklerken gördüm. Kıyafetimin bu şekilde iyi olduğunu, diğer türlü insanların bakışlarından rahatsız olduğunu söyledi. 'Sen benim en gözde elamanımsın. Diğerlerinden ayrısın. Rahatsız olduğum için tişörtünü değiştirmeni istedim' dedi. Ardından üzerime doğru geldi. Ben kendimi geri çektikçe üzerime doğru gelip, dışarı çıkmama izin vermedi ve göğüslerimi elleyerek tacizde bulundu. 'Bak buraların görünüyor' dedi. Bunun üzerine tişörtümü değiştirdiğimi, artık görünmediğini belirtip, işe dönmem gerektiğini söyledim. Daha sonra yanından ayrıldım. Şikâyetçiyim" dedi.

Şikâyet üzerine polis H.K.'yi gözaltına aldı. Polisteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen H.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

'SESİMİ HERKESE DUYURMAK İSTİYORUM'

Olayın takipçisi olacağını belirten E.D., son zamanlarda taciz olaylarının arttığını ve bu konuda sessiz kalmak istemediğini belirtip, "Benim gibi genç kadınlar, hiçbir yerde rahat çalışamıyor. Ben artık bunun böyle olmasını istemiyorum. Bu tür olayların üzeri kapatıldıkça daha çok artıyor ve bu tür insanlar daha da çoğalıyor, daha da güçleniyor ve cesaretleniyor. Bu nedenle sesimi herkese duyurup, hemcinslerimden bu tür şeyler yaşayanların olayın üzerine gitmelerini, peşini bırakmayıp bunu yapanların hak ettikleri cezaları almalarının sağlanmasını istiyorum" dedi.

BAKIŞLARIYLA TACİZ EDİYORDU İDDİASI

Patronları H.K.'nin sürekli olarak kendilerini taciz ettiğini söyleyen E.D.'nin mesai arkadaşı 21 yaşındaki H.D. de "Biz çalışırken sürekli olarak bizi izliyordu. İlk başlarda çalışmamızı takip ettiğini sandım. Ancak daha sonra bakışlarıyla bizi taciz ettiğini anladım. Kimseye anlatamıyordum. Birilerine anlattığımda inanmayacaklarından korktum. Ancak, arkadaşım E.D.'nin başına gelenleri öğrenince susmamam gerektiğini anladım ve destek olmak için arkadaşımın arkasından ben de işten çıktım" diye konuştu.

H.K. ise hakkındaki iddialara daha sonra avukatı aracılığıyla açıklama yaparak yanıt vereceğini söyledi.

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