Uşak Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak! Başvurular ne zaman?
Uşak Üniversitesi, yayımladığı ilana göre, 23 öğretim üyesi alacağını açıkladı. 24 Haziran'da verilen ilana göre, profesör, doçent ve Dr. öğretim üyesi, üniversite bünyesinde istihdam sağlayacak. Peki, Uşak Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları neler? Başvurular ne zaman yapılacak? İşte, Uşak Üniversitesi akademik personel ilanı ile ilgili bilgiler.
Uşak Üniversitesi Resmi Gazete'de verdiği ilana göre, toplam 23 akademik personel alımı yapacağını açıkladı. Üniversite'nin rektörlüğünden yapılan açıklamada; "Üniversitemizde açık bulunan öğretim üyesi kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (bakınız: https://personel.usak.edu.tr/menu/4303) hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır" ifadeleri yer verildi. 24 Haziran 2019'da verilen ilana göre başvurular toplam 15 gün sürecek. İşte, Uşak Üniversitesi 23 öğretim üyesi ilanıyla ilgili detaylar.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
* Bakanlar Kurulu Kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş olan FETÖ/PDY, PKK ve DAEŞ başta olmak üzere herhangi bir terör örgütüyle irtibatı veya iltisaki bulunmaması gerekmektedir.
* Yapılacak arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmaması gerekmektedir.
* Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüdedir.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?
Uşak Üniversitesi'nin Resmi Gazete'de 24 Haziran'da verdiği ilan 15 gün sürecek. Bu bilgiler doğrultusunda son başvuru 8 Temmuz 2019'da tamamlanacak.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI İÇİN TIKLAYIN
İLANLA İLGİLİ GENEL AÇIKLAMALAR
1. İlan edilen bütün unvanlar için, Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
3. Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
4. Mezuniyet belgesi, doktora öğrenim belgeleri (Uzmanlık Belgesi, Sanatta Yeterlilik Belgesi) tasdikli olacaktır veya aslı ile birlikte ilgili Birimlerde tasdik edilecektir.
5. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
6. Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
7. 2547 sayılı Kanunun Ek 38. Maddesi uyarınca belirlenen, %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.
8. Doçent ve Profesör unvanı taşıyanların daha alt kadrolara başvuruları geçersiz sayılacaktır.
9. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
10. Uşak Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine Personel Daire Başkanlığının, https://personel.usak.edu.tr/menu/4303 web adresinden ulaşıp Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Akademik Etkinlik Puanları Tablosu doldurularak eklenecektir.
• Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın yayımı tarihinden itibaren son müracaat tarihine kadar yapılması gerekmektedir.
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