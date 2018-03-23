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    Uruguay ile kritik görüşme

    Hürriyet Haber
    23.03.2018 - 17:40 | Son Güncelleme:

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguaylı mevkidaşı ile görüştü. Türkiye'den kaçan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın Uruguay'da olduğu ortaya çıkmıştı.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Novoa görüşmesinde, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi konusu gündeme geldi. 

    İsmail Saymaz ile Bunu Ben De Söylerim - 21.03.2018İsmail Saymaz 'Bunu Ben De Söylerim'de bugün Çiftlik Bank skandalını yorumluyor. Her pazartesi, çarşamba ve cuma saat 18.00’de İsmail Saymaz ile günün haber yorumu önce sizin cebinize gelsin isterseniz, Hürriyet’in mobil uygulamasını http://hry.yt/indir adresinden indirmeniz yeterli.
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    Etiketler: Dışişleri Bakanı , Uruguay , gündem
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