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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut KARAKOYUN / DHA
28.02.2019 - 12:29, Son Güncelleme:

Urla'da zehirli makarna yiyen 3 köpek ile 1 martı telef oldu

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Urla'da zehirli makarna yiyen 3 köpek ile 1 martı telef oldu

İZMİR'in Urla ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokağa bırakılan, içine zehir karıştırılmış makarnadan yiyen martı ile 3 sokak köpeği, telef oldu. Hayvanseverler tarafından veterinere götürülen 2 sokak köpeği ise kurtarıldı.

Urla ilçesi Atatürk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, içine zehir koydukları makarnayı sokağa bıraktı. Makarnayı yiyen bir martı ve 3 köpek telef oldu, 2 köpek ise hayvanseverlerin veterinere götürmesi sayesinde kurtarıldı.

Urla Hayvan Hakları Hareketi Platformu Yöneticisi Ender Ülger, makarna içerisine fare zehri konulduğunu düşündüklerini belirterek, duruma tepki gösterdi. Sokak köpeklerinin makarnayı yedikten sonra öldüklerini belirten Ülger, "Burada 4 yıldır aynı sorun ile uğraşıyoruz. Yapan kişiyi biliyoruz, ama elimizde kanıt olmadığı için ayrıca kanunların yetersizliğinden dolayı yaptığımız şikayetlerden sonuç alamıyoruz" dedi.

'İNSAN CANINI DA TEHDİT EDİYORLAR'

Urla'da nefes alan her canlının kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Ender Ülger, "Biz bunları korumaya çalışıyoruz. İnsanlar geliyor, bir şekilde canlılara zarar veriyor. Kanunlar yetersiz. Hayvanlara karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu kapsamına alınmalı ve ağır cezalar verilmeli. Yoksa bu işin önüne geçemeyeceğiz. İnsanların sağlığını da ciddi anlamda tehdit ediyor bu davranışlar. Bu psikolojisi bozuk insanlar, katiller yüzünden burada bir insan da ölebilir. Burada bir çocuk da o makarnaya dokunabilir ve hayatını kaybedebilirdi. Buna bilmeden dokunarak hayatını tehlikeye atabilirdi. Hayvanlara yönelik bu acımasızca tutuma artık bir son verilmesini istiyoruz. Biz bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Urlada zehirli makarna yiyen 3 köpek ile 1 martı telef oldu


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