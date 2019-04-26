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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR (DHA)
26.04.2019 - 15:16, Son Güncelleme:

Urla'da eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören

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Urla'da eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören

İzmir'in Urla ilçesinde Uzunada'daki askeri birlikte tahrip eğitimi sırasında kazayla meydana gelen patlamada şehit olan Deniz Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut (40) için Çiğli 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Acılı ailenin de katıldığı törende üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olmayı hak ettiği ifade edilen Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi toprağa verilmek üzere eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürüldü.

Urla Uzunada'daki askeri birlikte SAT komando kursiyeri teğmenlere tahrip eğitimi verildiği sırada dün kazayla patlama meydana geldi. Patlamada bomba tahrip öğretmeni Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Bulut şehit oldu, Kursiyer Teğmen Yunus Emre Toraman da yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Toraman'ın sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Urlada eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören
HAVA ÜSSÜNDE UĞURLAMA TÖRENİ YAPILDI

Savcının olay yerindeki incelemesinden sonra Şehit Astsubay Hüseyin Bulut'un cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Otopsinin ardından şehidin cenazesi, bugün silah arkadaşlarına teslim edildi.

Urlada eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören
Görevindeki üstün başarılarından dolayı SAT öğretmeni olma hakkını elde eden 2 çocuk babası Şehit Hüseyin Bulut için Çiğli Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende hazır bulunan şehidin eşi Sultan Bulut, çocukları Ahmet Bulut ve Zeynep Bulut ile annesi Rabia Bulut, taziyeleri kabul etti.

Urlada eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören
İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aydın Şirin ile çok sayıda asker, aileyi yalnız bırakmadı, acılarını paylaştı. Tören birliğinin, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu getirmesinden sonra saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Urlada eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören
Tören boyunca gözyaşı döken aile üyelerini yine Şehit Hüseyin Bulut'un silah arkadaşları teselli etmeye çalıştı, özellikle çocuklarıyla yakından ilgilendi. Alanda bulunanlardan helallik alınmasından sonra ise Şehit Astsubay'ın cenazesi, askeri uçağa alındı. Aile üyeleri de aynı uçağa bindi.

Urlada eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören
Şehit Hüseyin Bulut'un cenazesi, defnedilmek üzere, ailesinin kararıyla eşinin memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine götürüldü.

Urlada eğitim sırasındaki patlamada şehit olan Astsubay Bulut için tören

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