Urla’da CHP’li başkanın yerine kayyım

İÇİŞLERİ Bakanlığı, ‘FETÖ’ye üye olma’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz’u görevden aldı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında İzmir 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nce tutuklanan İbrahim Burak Oğuz’un yerine Urla Kaymakamı Önder Can belediye başkanvekili olarak görevlendirildi.

HDP’Lİ İKİ BAŞKANA TUTUKLAMA

Terör örgütü PKK’ya üye olmaktan gözaltına alınan Muş’un Bulanık ilçesi Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş ve Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik de görevden uzaklaştırıldı. Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bulanık Belediye Başkanı Adnan Topçu ile Varto Belediye Başkanı Ülkü Karaaslan Baytaş, “terör örgütüne üye olmak” suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. “Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek ve terör örgütü propagandası yapmak” suçundan gözaltına alınan Bulanık ilçesi Erentepe Belde Belediye Başkanı Dilaver Kesik ile Bulanık Belediyesi meclis üyesi Eylem Saruca, Varto Belediye meclis üyesi Mahmut Yalçın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TOPLAM 31 BELEDİYE

Görevden alınan HDP’li üç belediye başkanının yerine de kayyım görevlendirildi. Buna göre Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi, Bulanık ilçesi ile Erentepe Beledesi’nin belediye başkanvekili olarak atandı. Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı da Varto Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi. HDP 31 Mart yerel seçimlerinde 3 büyükşehir, 5 il, 45 ilçe ve 12 belde olmak üzere toplam 65 belediye kazandı. Son görevden almalarla HDP’li 3 büyükşehir, 25 ilçe ve 3 belde belediye başkanı görevden uzaklaştırılarak yerlerine kayyım atandı.