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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 15.10.2019 - 10:05, Son Güncelleme:

Ürküten görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

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Ürküten görüntü! Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde Yamula Barajı’nın sularının çekilmesiyle mezarlıklarda bulunan iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. Gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşıran mahalle sakinleri, kemiklerin toplanarak farklı bir mezarlığa defnedilmesini istiyor.

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  • Kayseride ürküten görüntü
  • Kayseride ürküten görüntü
  • Kayseride ürküten görüntü
  • Kayseride ürküten görüntü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kocasinan ilçesinde 2003 yılında su tutmaya başlayan Yamula Barajı’nın altında kalan Taşhan Mahallesinin bazı kalıntıları, suların çekilmesiyle beraber ortaya çıktı. Baraj kenarında bulunan bir mezarlıkta da, suların çekilmesiyle beraber iskelet ve kafatasları ortaya çıktı. İskelet ve kafataslarının etrafa saçıldığını gören mahalle sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı.

"Gördükçe çok üzülüyorum"

Mahalle sakinlerinden 64 yaşındaki Abdullah Özdemir, kemiklerin toplanarak bir mezara defnedilmesini istediklerini kaydederek, “Burada gezdiğim zaman iskelet ve kafatasları gördüm. Söyledim ama bunlar toplanmadı. Bunları gördükçe üzülüyorum ve hasta oluyorum. Ben 64 yaşındayım. Burada mezarlık olduğunu bilmiyordum. Baraj geldikten sonra bu mezarlar ortaya çıktı. Burada hiç bozulmayan iskeleti toplayarak yukarıdaki mezarlığa gönderdik ama bunlara hiç bakan yok. Kime ait olduğu da belli değil. Burası toplu mezar olduğu için kime ait olduğunu bilmiyoruz. Su çekilince iyice ortaya çıkıyor. Önceden buralar harman yeriydi. Su çekilince mezar olduğu ortaya çıktı ve kemiklerin hepsi dışarı çıktı. Yarın bizim de olacağımız aynı. O yüzden üzülüyorum. Bunların buradan toplanıp bir mezarlığa defnedilmesi lazım” diye konuştu.

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