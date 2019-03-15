'Üretirseniz huzur olur'

İŞSİZLİĞİ SOSYAL DEVLET ÖNLER

“Neredeyse her evde bir işsiz var. İşsiz sayısı 7 milyon civarında. En can yakıcı olanı da üniversite mezunlarının işsizliği. Üniversiteyi bitirenlerin yüzde 25-30’u işsiz, bu ciddi bir sorun. İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. İşsizliği önleyecek olan sosyal devlettir, yani devleti yönetenlerdir. Eğer siz işsizliğin önleyemiyorsanız, milyonlarca genç işsizse, oturup düşünmek gerekiyor. İşsizliği önlemenin dünyada tek yolu var, üretmek. Eğer üretirseniz herkesin bir işi olur, üretirseniz herkesin aşı olur. Üretirseniz her evde huzur olur. Üretirsiniz ülkenin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye bölgesinde söz sahibi olur. Fabrika da lazım, tarım da, kültür de üretmek lazım. Dünyada bütün devletler 10- 20- 30, hatta 50 yıllık planlarla yönetirler, ama Türkiye’de plan yok. Dünya o kadar hızlı değişiyor ki; o değişime ayak uyduramazsanız geriye düşersiniz. Türkiye’nin üniversiteleri yeterli bilgi üretmiyor. Ne oldu da Türkiye’nin üniversiteleri bilgi üretemez noktaya geldi?

BENİM GİBİ SİZLER DE SORUMLUSUNUZ

82 milyon Türkiye’nin karnını kim doyuracak? 2018’de Yunanistan’dan 115 milyon dolarlık pamuk ithal etmişiz. Adıyaman’ın tütünü meşhurdur, değil mi? Türk tütünü dediğin zaman bütün dünya durur. Tütünü niye Adıyaman üretmez de tütün ithal ederiz? Londra’daki bir avuç çeteciye Türkiye Cumhuriyeti’nin ne kadar borcu olduğunu biliyor musunuz? 149 milyar dolar. Kim veriyor bu faizi? Biz veriyoruz. 149 milyar doları sanayiye yatırsaydın, fabrikaya yatırsaydın, insanlar çalışsaydı, yeni Keban Barajı yapsaydık, ya da diğer barajları yapsaydık daha iyi olmaz mıydı? Türkiye büyüyor diyorlar, küçüldü. Ben bunu sorguluyorum, sizler de sorgulayın. Ben ülkeme karşı sorumluyum, sizler de sorumlusunuz. AK Parti’li kardeşlerim 17 yıl bir partiyi tek başına iktidar yaptınız, hiçbir zaman da sizlere ‘Niye bunlara verdiniz?’ diye sormadık. Ama şimdi oy verirken vicdanlarda bir sorgulama yapmanız gerekiyor. Mutfaklarda yangın var, insanlar isyan ediyor. Dolayısıyla AK Parti’li kardeşlerimin sorgulaması lazım. Ülkücü kardeşlerimizin de sorgulaması lazım.

ADALET VE YARGININ GÜÇLÜ OLMASI LAZIM

Türkiye çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorunda. Bu stratejik dönüşümün 4 tane sacayağı var. İlk olarak demokrasiye ihtiyacımız var, can ve mal güvenliğine ihtiyacımız var. Adalet ve yargının güçlü olması lazım. İkinci olarak üreten Türkiye. Demokrasinin olduğu yerde insanlar üretir, demokrasinin olduğu yerde yabancılar gelir, yatırım yapar. Üçüncü olarak sosyal devlet. Yazık günah, hiçbir çocuğumuzun aç ve açıkta kalmaması lazım. Her çocuğumuza hizmet etmek bizim görevimiz. Onlar bizim evlatlarımız, onların iyi eğitim görmeleri lazım, iyi yetişmeleri lazım. Dördüncü olarak ise sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik olacak.”

BURASI MEVLÂNÂ’NIN TOPRAĞI KİN TUTULMAZ

BİZ kardeşçe yaşamak istiyoruz. Siyaset, toplumu ayrıştırmaya başladı. Kavga ediyoruz. Siyaset hizmet yarışıdır, biri ben şunu yapacağım der, öbürü de ben şunu yapacağım der. Herkes kendi projelerini ortaya koyar, oturur, tartışırız. Memleket düzlüğe nasıl çıkar, oturur tartışırız. Bu topraklara kavgacı tohum ekmeye kimsenin hakkı yok. Burası Mevlânâ’nın toprağı, bu topraklarda kin tutulmaz. Nasıl oldu da toplum böyle, bu kadar büyük bir ayrışma içine girdi? Bunları engellemek zorundayız. Huzur dolu, bereket dolu bir Türkiye istiyorum. İşsizliğin olmadığı, kavganın olmadığı, ayrımcılığın olmadığı; her insanın evinde mutlu, huzurlu olduğu, çocukların yatağa aç girmediği, huzur içinde yaşadığı, herkesin düşüncesini rahatlıkla ifade ettiği, düşüncelerin yasaklanmadığı, insanların kinle, öfkeyle ayrıştırılmadığı bir Türkiye dileğiyle herkesi selamlıyorum.