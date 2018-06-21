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    ‘Üretim, üretim, üretim’

    AA
    21.06.2018 - 22:00 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, "Allah nasip ederse iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz" dedi.

    Türkiye’nin işsizlik ve geçim sıkıntısı açısından sorunları olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, Trabzon’da önceki akşam yaptığı mitingde Saadet Partisi olarak bu konularda adım atacaklarını söyledi. Karamollaoğlu, yapacaklarını şöyle anlattı: “Allah nasip ederse iktidara geldiğimiz zaman biz bambaşka bir politika izleyeceğiz. Üretim, üretim, üretim. Hem hayvancılıkta hem ziraatta hem sanayide hem madencilikte laf üretmeyeceğiz, iş yapacağız. Bazen bana soruyorlar, 'İktidara geldin, yetki sana verildi, ilk yapacağın iş ne? diye. Bana oy vermeyenleri de kucaklayacak bir tavır sergilemek. Bizi bu değerler biz yapar." 

    Etiketler: gazetehaberleri , sp , son dakika , haberler
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