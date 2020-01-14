Uras isminin anlamı nedir? Uras ne demek?

Uras ismi erkek isimleri arasında yer almaktadır. Anlam olarak, şans, talih, şanslı olan, başına güzel olaylar gelen şeklinde tanımlanmaktadır. Uras ismi Türkçe kökenli bir isim olarak kullanılmaktadır. Türkiye'de yoğun şekilde kullanılan isimler arasında yer almaktadır.

Uras Nedir?

Uras Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almayan kelimenim şans kelimesi ile eş anlamlı olduğu düşünülmektedir. Türkçe kökenli bir kelime olarak güç, talih, güzel rastlantılar anlamına gelmektedir.

Uras İsminin Özellikleri

Özgürlüğüme düşkün olması ile dikkat çekmektedir. Ancak gelişmelere açık bir yapıya sahiptir. Kolay iletişim kurar ve ikna kabiliyeti yüksektir. Bu özelliği ile satış ve ticaret alanlarında oldukça başarılı olurlar. Sahip olmak istediği şey için mücadele edip başarılı olmayı sever. Durağan olmayan hareketli ve heyecanlı bir yapıya sahiptir.

Bu özellikleri zaman zaman büyük resmi görmelerine engel olabilir. Uzun süre çalışılması ve ilgilenilmesi gereken çalışmalarda tez canlı olmaları nedeni ile sıkılırlar. Hayal kurmayı çok sever ve bazen bu durumu abartabilir. Hareketli iç dünyasına rağmen, sakin ve durağan bir profil oluşturmaktadır.