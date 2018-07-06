Urartu savaşçısının kemeri

Polis ekiplerince yakalanan kemer, bakraç ve madeni kap, Kars Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi. Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, uzmanların gerekli inceleme ve çalışmaları yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: “Gelen eserlerden Urartu dönemine ait savaş kemeri, üzerinde aslan rölyefli motifler işlenmiş, yaklaşık 80 santim çapında 15 santim yüksekliğinde. Savaş kemeri, bronz madeninden yapılmış üzerindeki kabartmalar çok güzel ve sağlam bir şekilde duruyor.” Eserlerde herhangi bir tahribat ya da bozulmanın olmadığını ifade eden Alp, "Bakraç ve bronz kap aynı döneme ait milattan önce 7’nci yüzyıl Urartu Kralı II. Rusa dönemine ait olan eserler. Eserlerin tasnif ve tanzim işlemi devam ediyor" dedi.