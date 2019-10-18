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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Urartu çivi yazıtına murç

Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
Urartu çivi yazıtına murç

Erzurum’un Horasan ilçesindeki Yazılıtaş köyünde yer alan 3 bin yıllık Urartu yazıtına murç (kalın çivi) çaktılar.

Anadolu Türk tarihi üzerine araştırmalar yapan Atatürk Üniversitesi’nden Prof. Alpaslan Ceylan, Urartu krallarından Menua’ya (MÖ 810-786/80) ait olduğu bilinen yazıtın defineciler tarafından her an patlatılabileceğini belirterek yetkilileri önlem almaları için uyardı.

DÜŞMAN YAPMAZ

Türk Dünyası Yüzey Araştırmaları ve Doğu Anadolu Yüzey Araştırmaları kapsamında 1998 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yürüten Prof. Alpaslan Ceylan, geçen hafta Horasan’daki Yazılıtaş köyüne gitti. Tarihi yazıtın üstüne çakılmış murç görünce bunun bir defineci ya da Anadolu tarihi izlerini silmeye çalışan bir grubun işi olduğunu düşündü. Yetkili makamları bu konuda uyaran Ceylan, acil önlem alınmasını istedi.

Yılda birkaç kez yazıtı dolaştığını, daha önceki ziyaretinde murçun çakılı olmadığını belirten Prof. Ceylan şöyle konuştu: “Tarihimizi kendi elimizle yok etmenin bir başka yöntemi bu. Düşmanın yapamadığını biz kendi ellerimizle yapıyoruz. Vatanımıza ait çok önemli tarihi belgeleri yok ediyoruz. Altın aramak, bulmak için yapıyorlar. Bu eser özellikle Urartu’da kör pencere denen bir sistemle, duvar düzlenerek yapılıyor. Urartu kralının ele geçirdiği bölgeleri yazıyor. Son satırını da ‘Bu yazıtı kim tahrip ederse, tanrıların laneti üzerine olsun’ diye bitiriyor. Anadolu’nun çok önemli eserini tahrip etmenin kimseye faydası yok. Kayanın arkasında da altın yok. Araştırmacı diye Anadolu’da dolaşan bir grup var ve onların da bu tahribatta rolü olduğunu düşünüyorum.”

3 BİN YILLIK YAZIT

Urartu çivi yazıtına murç

Urartu Krallığı’nın önemli ismi Kral Menua, babası Kral İşpuini zamanında kazandığı tecrübeyle tek başına iktidara geldikten sonra başarılı bir dönem geçirmişti. Asur devletinin çok farklı cephelerde savaşmasını fırsat bilerek topraklarını önemli ölçüde genişletti. Urartu Krallığı’nın en parlak dönemini yaşatan Menua, Urartu kralları arasında en fazla yazıt bırakan ismi. 120 yazıt bıraktığı bilinen Menua’nın, Diauehi ülkesine (Güney Kafkasya’da, Karadeniz’in güneydoğu kıyısında tarihsel bölgenin ve buradaki ilk devletlerden biri) sefer düzenlediği ve ülkenin tüm kalelerini ele geçirdiğini anlattığı Yazılıtaş Yazıtı da en önemliler arasında yer alıyor. Erzurum Horasan ilçesi Yazılıtaş köyünde yaklaşık 3 bin yıllık yazıt bir kayanın üzerine Urartu dilinden çivi yazısı olarak işlenmiş. Anadolu tarihinin en önemli belgelerinden olan yazıtta, Kral Menua’nın Diauehi ülkesine sefere çıktığı, ülkenin kralı Utupusini’yi yendiğini ve kralın ayaklarına kapanarak merhamet dilediğini, altın ve gümüş karşılığında canını bağışladığı yazıyor. Aynı zamanda bu yazıtı tahrip eden, değiştiren hakkında da ‘üzerilerine gün ışığı doğmasın diye’ bela okuyor. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (18.10.2019)
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Ömer Erbil
Ömer Erbil
omer.erbil@hurriyet.com.tr
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